Preocupa a empresarios de SJ la dificultad para renovar stock

Ya hubo dos días sin llegada de insumos. Los proveedores no venden porque dicen no tener precios. El panorama se repite en diferentes sectores productivos. Advierten que de continuar la situación habría más inconvenientes.

En el empresariado sanjuanino reina un clima de incertidumbre. Todos están expectantes por las medidas que pueda anunciar el gobierno nacional y su impacto en los mercados y sobre todo en el dólar.

Mientras tanto hay preocupación en torno a la falta de abastecimiento de insumos y materias primas que llegan desde otros puntos del país. Desde el lunes, muchos proveedores no están vendiendo y si lo hacen optan por el pago con factura abierta. El problema es transversal y afecta desde los pequeños comercios hasta las empresas dedicadas a la construcción. Pero la posibilidad de que esta situación continúe por más días enciende la luz roja en otros sectores como los exportadores de pasas hasta los bodegueros.

La construcción sin materiales

Enrique Velasco, presidente de la CAEMCO- Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan- comentó que “el problema es que en general los negocios no cotizan directamente para hacer las compras. No pasan precios o sea prácticamente no están vendiendo y esto nos ocasiona retrasos en la obra”. “Tenemos gente que depende de esos insumos para trabajar a los cuales hay que pagarles el jornal. Estamos preocupados y esperamos que esto se encamine rápidamente. Por ahora no hemos tomado medidas pero el ritmo de obra no es el normal”, añadió.

En el mismo sentido se expresó Julián Rins, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción filial San Juan. Y agregó “asumo que esta situación es esperable pero cuando haya alguna medida se estabilizará. Lo que no sabemos es con que aumento de precios”. “ Si no se genera nuevamente precisiones y se sigue sin vender quizás lleguemos a ralentizar las obras, pero no creo que se llegue a ese escenario”, añadió.

“Si uno analiza el impacto por dos días no es tan grave. El tema es de acá para adelante pero no queda otra que esperar”, concluyó.

Proveedores mineros a la expectativa

Por su parte, Sergio Vallejos, empresario textil y presidente de la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Energéticos, comentó que “el país perdió dos días de compra y venta, la producción siguió pero no se dieron las actividades comerciales de insumos para la cadena”.

“No se conseguían insumos en el sector textil donde me toca operar a mi. Si vos me llamas a mi para pedirme un precio no te lo puedo dar porque mi proveedor a mi no me da un precio base de la tela para poder contemplar un costo. Esta todo el mercado expectante y atemorizado”, dijo.

“El lazo aprieta cada día más y pensamos que se el viernes estaría todo normalizado pero quedamos esperando los anuncios de la ministra Batakis”, agregó.

Vitivinícolas y exportadores también con preocupación

José Molina presidente de la Cámara Vitícola indicó que en el sector también hay preocupación porque al problema del gasoil se suma ahora el incremento en los precios de venta de todos los insumos. Y a su vez el aumento del dólar incluye en que “no hay valores de referencia en la venta de commodities por ejemplo pasas”.

Por su parte el empresario Francisco Paladini opinó que en este contexto “El caos no es negocio para nadie y yo veo mucha especulación. Hay que ver que pasa y evaluar. Esto tiene que salir adelante”.

Mario Pulenta, presidente de la Cámara de Bodegueros, “lo que más preocupa es la limitación de las exportaciones porque hay muchos insumos de la industria qué son en dólares y no sabemos cómo se van a comportar o si va haber suficiente stock o no”.

Precios máximos

El ministerio de Producción informó listas de precios de referencias en alimentos, limpieza y chacinados que están vigentes en 21 locales provinciales, como por ejemplo el kilo de azúcar a $140 y Leche Líquida un litro $160, entre otros.

Todo el listado lo podes conocer en https://www.diarioelzondasj.com.ar/conoce-los-precios-maximos-de-referencia-en-supermercados-de-sj-para-julio/.

Amas de Casa detectó faltantes

La titular de Amas de Casa del País filial SJ, Laura Vera informó en Zonda TV que ayer “hubo gondolas vacías en relación a aceites y una sola marca de leche y una o dos de harinas son los alimentos que mas se nota la especulación y en supermercados provinciales”. “Se ve esta situación hace dos meses y aparecen primeras marcas e incrementos”, dijo. E instó que “todas estas cuestiones hay que denunciarlas en Defensa al Consumidor”.