Precios Congelados: sin problemas, pero con el 85% de productos

No está el 100% de los productos, pero no por desabastecimiento y afirman que se suplantan por mercadería de la misma marca calidad. Todavía no han puesto multas a los supermercados en SJ.

En octubre, el Gobierno congeló el precio de 1432 productos de consumo masivo que incluyen desde máquinas de afeitar, pasando por leche y harina hasta aperitivos. Fue tras una tensa negociación con el sector alimenticio y el congelamiento rige hasta el 7 de enero de 2022. En los supermercados, hasta el momento, se registra un buen cumplimiento en SJ, de acuerdo a lo informado por las autoridades locales. Pero no está el 100% de los productos de la lista, aunque explican que no hay desabastecimiento. “Se viene cumpliendo”, indica Javier González, director de Defensa al Consumidor a Zonda Diario. “Los supermercados están con el 85% o 90% de los productos alcanzados por el congelamiento. Cuando falta un 10% o 15% no quiere decir que haya desabastecimiento, sino que no tienen las presentaciones de ese producto como lo dice la lista, pero son sustituidos por otros de similar calidad”, explica.

“No salimos con la idea inquisidora de multar, sino de constatar y de controlar”.

En tal sentido señala que “esto tiene que ver con el reaprovisionamiento de la cadena. Hay que tener en cuenta que son supermercados y cadenas nacionales que están en SJ. Para SJ, el 100% de los productos son 1.400, hemos advertido que no está el 100%, pero esos equivalentes deben ser de la misma calidad y de la misma marca”, reafirma. Además, González señala que “de momento, no hay ningún elemento que nos haga presumir que puede haber desabastecimiento. El aprovisionamiento es bueno y la disposición de los encargados de los supermercados es buena. La medida comenzó bien”. ¿Hay multas? Javier González, señaló que resultado dieron hasta el momento los controles en torno a las sanciones. “No hemos puesto multas todavía, tampoco es la idea, lo que estamos haciendo son constataciones, ver que se controle y si algo falta lo charlamos con el encargado de abastecimiento. No es la primera medida de este tipo y ya tenemos conocimiento”, concluye.