Positivas gestiones de Lucero ante Scioli que visitará SJ en agosto

El ministro de la Producción sanjuanino planteó ante el funcionario nacional de Desarrollo Productivo la problemática de la importación de insumos que afecta a la vitivinicultura y la industria, entre otros sectores.

Escribe: Omar Andrada

El ministro de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia, Ariel Lucero, mantuvo ayer una serie de reuniónes con Daniel Scioli, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.

El funcionario sanjuanino calificó como muy positivas a todas ya que concretó tres encuentros: primero con la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), la segunda con la empresa textil Vesuvio, Lacoste y la tercera con la Unión Industrial San Juan.

Si bien es cierto que en cada uno de los encuentros se tocaron temas específicos de cada sector, Lucero indicó que la demanda puntual fue la importación de insumos y poner de manifiesto la complejidad que esto puede generar en caso de no solucionarse en el corto plazo.

Lucero aseguró que Scioli lo considera una situación coyuntural y estima que en las próximas semanas va a disminuir el ritmo de las importaciones ya que el país está importando 8.500 millones de dólares cuando lo normal para esta fecha sería 6.000 millones de dólares. “Esos 2.500 millones de dólares de diferencia son los que hoy están generando esta dificultad para poder disponer de liquidez para realizar importaciones”, expresó.

Amplió que este aumento de importaciones es puntualmente por una demanda energética ya que estamos en los meses de mayor consumo y al mismo tiempo es acompañado del incremento del costo internacional de los insumos energéticos, principalmente el gasoil.

Confió que Scioli estima que a partir del 15 de agosto, que es cuando empieza a disminuir la demanda, se normalizara la situación. “No obstante el ministro nos comentó que sectores que no pueden esperar a esa fecha ya están trabajando con el Banco Central y el ministerio de Economía para atender ciertos sectores en forma particular y empezar a flexibilizar”.

Agregó que por esa razón “nos hemos comprometido a cuantificar las demandas, sobre todo de las empresas que mayor necesidad tienen para tratarlas en conjunto y encontrar soluciones a la brevedad hasta que se normalicen al ritmo que tenían hace veinte días atrás”.

El titular de la cartera local aseguró que ya se había iniciado un relevamiento en la Unión Industrial de San Juan y otros sectores productivos para conocer la realidad y hay una lista amplia de lo que se va a presentar a nivel nacional solicitado por Scioli.

Justificó que “todos entendemos que necesitan incrementarse las reservas del Banco Central y por ahí la salida excesiva de dólares va en contra, pero está la apertura del ministro para atender las realidades productivas que no pueden continuar si no se realizan las importaciones de materia prima”

Incluso Scioli afirmó que ya hay algunas excepciones con industrias automotrices y medicamentos.

El aspecto minero también fue abordado y el ministro Scioli se sorprendió cuando se le comentó que San Juan, sólo con el proyecto Josemaria en producción se transformará en la 4ta provincia de Argentina en exportaciones, y que luego vienen proyectos de igual escala como Filo del Sol, Pachon, Azules y Hualilan entre otros.

PLANTEO DE COVIAR

Entre las problemáticas planteadas, desde COVIAR se alertó sobre el impacto para una actividad netamente generadora de divisas como es la vitivinicultura; las trabas vigentes para la importación de insumos; la pérdida de competitividad por efecto del atraso cambiario, la vigencia de los derechos de exportación para el vino fraccionado y el mosto; la denuncia al dumping y subsidios al jugo concentrado de uva en Estados Unidos, entre otros. Además, se insistió en la necesidad de trabajar sobre la agenda de negociaciones internacionales para facilitar las exportaciones de toda la cadena vitivinícola.

PROMESA DE VISITA A LA PROVINCIA

El ministro Lucero acordó la llegada de Scioli a San Juan para la primera semana de agosto, para realizar importantes anuncios referidos a Economía del Conocimiento, microcreditos para todos los sectores de la economía local, y para interiorizarse más en detalle sobre la enorme potencialidad de la minería para el futuro de nuestro país.

Además, para más adelante se acordaron visitas a los emprendimientos mineros.

Hugo Goransky (UISJ)

“Con el listado que vamos a trabajar en conjunto con el ministerio de la producción, Scioli se comprometió a destrabar las disposiciones arancelarias que provocan inconvenientes con los insumos, repuestos y equipos”.