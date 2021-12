“Por suerte Todino me dio una gran mano”

El piloto entrerriano se cosagró nuevamente en San Juan en el TC.Lo celebró con su familia y agradeció la ayuda recibida en la final de ayer.

Entre abrazos, saludos, descorches de champagne, espumas y papelitos al viento el bicampeón del TC expresó sus emociones.

“Estoy muy eufórico, cansado. La verdad es que sufrí mucho la carrera. Por momentos pensé que perdía el campeonato, pero por suerte Todino me dio una manito bastante grande”, expresó el entrerriano.

Werner es el 6º piloto de Ford en lograr títulos en forma consecutiva. El último de la marca en lograrlo había sido Oscar Aventin en las temporadas 1991 y 1992.

“Las últimas vueltas fueron muy difíciles, porque uno empieza a escuchar ruidos por todos lados. Pero me concentré para no cometer errores” remarcó Mariano que pudo disfrutar de esta alegría con sus hijos y su esposa que llegaron desde Paraná, a diferencia del año pasado que no lo pudieron hacer.