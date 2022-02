Por qué se pelearon Riquelme y Tevez. Mientras los palos vuelan de un lado al otro, muchos se preguntan cuál fue el punto de inflexión para que la relación entre ambos se rompa completamente.

“Si se presenta Tevez, ganamos 85 a 15″, aseguró el viernes Juan Román Riquelme cuando fue consultado sobre las chances que tendría de ganar una nueva elección en Boca si Carlitos se mete de lleno en la política Xeneize.

Y el domingo el Apache subió un video a su Instagram donde alguien de su entorno lo filma bailando junto a Wanchope y grita: “¡Para vos, Riquelme! ¡Para vos, Cascini!”.

Esto marca la tensa relación entre ambos, pese al abrazo que se dieron cuando Tevez anunció su partida de Boca, y lo que muchos se preguntan es ¿cuándo comenzaron los chispazos?

El primero se dio en 2015 cuando Román, todavía fuera de la política, dijo que “una Copa Libertadores vale como 10 campeonatos argentinos”. En ese momento, el Xeneize estaba cerca de conseguir la corona local y River acababa de ganar la primera Libertadores con Marcelo Gallardo como DT, tras la descalificación del equipo azul y oro post escándalo del gas pimienta: “Ganar un torneo local con Boca es importante, pero ganar la Copa Libertadores es ser un buen jugador de fútbol. Algunos ganaron una sola Copa Libertadores y son dioses. Yo gané tres y parece que fue poquito”, expresó Riquelme, picante.

Carlitos volvió de Italia pero se quedó callado

Ese mismo año, Carlos Tevez había regresado tras su exitoso paso por Juventus y ese último dardo habría tenido a él como destinatario aunque no recogió el guante ni salió a responder. Pero sí jugó políticamente: en diciembre se presentó a votar en las elecciones de Boca junto a Daniel Angelici, enfrentado a Riquelme desde su época como tesorero del club. El por ese entonces presidente xeneize fue reelegido y la grieta empezaba a llegar a La Boca.

Años después, en 2017, Riquelme apuntaba de nuevo con el plantel de Boca, que caía en La Bombonera con River (1-3). “Hace un mes todos decían que tenía un cuadrazo, un equipazo. Cuando el resultado es bueno, todos dicen que es una maravilla. En su momento dije que Boca no era un equipo serio y salieron dos o tres boludos a decir pavadas… y ahora dicen que no es un equipo serio. Nosotros amábamos jugar al fútbol, no jugábamos a la Play, no nos interesaba mostrar que paseábamos al perro, ni bailar después del partido. Ahora veo cosas nuevas que no sé si podría aguantar, menos mal que viví la época anterior”, expresó Román.

Riquelme volvió a pegar y Tevez lo destrozó desde China

Carlitos no estaba dentro de ese plantel, se había ido a China a fines de 2016 (algo que no cayó bien en muchos hinchas de Boca), pero desde Asia recogió el guante y salió con los tapones de punta: “A mí me tocó vivir un año y medio que cuando nosotros perdíamos, él salía a hablar y a matar a los jugadores de Boca y cuando River ganaba, él salía a hablar al otro día y decía ‘qué bien que juega el equipo de Gallardo’. Como jugador y como ídolo de Boca lo respeto, pero yo creo que Riquelme cuando jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos…”.

“Yo digo las cosas de frente, no me callo, me banqué un año y medio de Riquelme saliendo a hablar de mí y de mis ex compañeros, porque cuando ganamos el campeonato él dijo que una Libertadores valía 10 campeonatos. Desde afuera es fácil hablar, es un ídolo del club y siempre lo va a ser por lo que hizo dentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear”, agregó Carlitos.

Acto seguido, cuando todos esperaban una respuesta Román redobló la apuesta y con mucha ironía señaló: “A Carlitos lo conozco de pibito y es un buen chico. Otra cosa no voy a decir. Cada uno decide lo que tiene que hacer. Ojalá Tevez esté contento en China. Otra cosa no puedo opinar. si de seis Libertadores mis compañeros me hicieron ganar tres, tan mal no le hice al club”.

Riquelme gana las elecciones; Bermúdez y Cascini tratan a Carlitos de ex jugador

En 2019, Riquelme se transformó en vicepresidente de Boca y creó el polémico Consejo de Fútbol que, con Tevez dentro del equipo, realizó declaraciones inesperadas para el futbolista. Jorge Bermúdez y Raúl Cascini salieron a declarar prácticamente al unísono con la frase “Cuando asumimos, Tevez era un ex jugador de fútbol”. Y ventilaron cuestiones contractuales cuando revelaron que le habían presentado una oferta para renovar, algo que molestó mucho al medallista olímpico.

“Me cuentan cómo fue y me molesta, pero uno se tiene que hacer fuerte adentro y queda puertas adentro. Si tenemos diferencias con el contrato no lo podemos hacer público, me parece que estaría bueno arreglar el contrato puertas adentro. Si me tienen que decir algo que me lo digan y no hay ningún problema”, respondió Tevez.

Y agregó: “Sigo en Boca y la verdad que bueno hay que esperar la respuesta de la otra parte. Hay algunos cambios donde seguramente el contrato sea hasta diciembre, no por un año. Y con mi familia decidimos que el contrato que me ofreció Boca lo vamos a donar a una entidad sin fines de lucro. Así que me van a tener que prestar ustedes para la nafta para ir a entrenar…”

Tevez se va y el ¿sincero? abrazo con Román se vuelve viral

El 4 de junio de 2021 Carlos Tevez anunciaba que se iba de Boca. Mediante una emotiva conferencia de prensa daba detalles de su decisión pero lo que sorprendió a muchos fue el abrazo que se dieron al terminar el acto con Riquelme, y se marcharon juntos charlando como viejos amigos. La situación colapsó las redes sociales y muchos no tomaron lo sucedido como algo sincero.

“Si se presenta Tevez, ganamos 85 a 15”

Días atrás, tras la explosiva carta de Wanchope Ábila, Riquelme apareció en escena para hablar de todo y cuando fue consultado sobre qué pasaría si Tevez se presentaría en las próximas elección, fue contundente: “Si él va del otro lado ganaríamos 85 a 15, no 90 a 10. La gente sabe que le cuidamos el club y lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo”.

“¡Para vos, Riquelme! ¡Para vos, Cascini!”

El último episodio ocurrió durante el festejo del cumpleaños de Carlitos. Mientras bailaba con José “Monkey” Sarmiento, líder del grupo cuartetero The Monkey, y Ramón Darío “Wanchope” Ábila, quien filmaba el momento gritó a viva voz: “¡Para vos, Riquelme! ¡Para vos, Cascini!”, con una clara intención de que se escuche, ya que el video no fue eliminado.

Ante esto, no es difícil asegurar que está todo roto entre ambos y que está lejos de recuperarse la relación. Para algunos, la explosiva carta de Wanchope tiene que ver con el interés de Tevez por meterse en la política y la grieta entre ídolos parece que tendrá muchos capítulos más.