Por qué Pfizer considera necesaria una cuarta dosis. Será necesario recibir una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech para aumentar la inmunidad frente al coronavirus. Así lo aseguró este domingo el CEO de Pfizer, Albert Bourla, en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CBS.



“Ahora mismo, según nuestros propios estudios, es necesario recibir una cuarta dosis de refuerzo. La protección que se alcanza con la tercera es suficiente para proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Pero no es lo bastante buena contra las infecciones, no dura mucho. Vamos a trasladar todos estos datos a la FDA (la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) y entonces veremos qué dicen los expertos de fuera de nuestra compañía”, declaró Bourla durante la entrevista en ‘Face the Nation’.

Actualmente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), tiene autorizadas terceras dosis a todos los mayores de 18 años que han recibido tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna en un plazo de, al menos, seis meses. Sin embargo, en febrero señaló que “todavía no hay evidencia suficiente” para recomendar una segunda dosis de refuerzo. “Primero hay que ver la eficacia de las actuales vacunas contra el Covid-19 a lo largo del tiempo y cómo se sigue desarrollando ante Ómicron”, explicó en rueda de prensa el jefe de Estrategia de Vacunación de la EMA, Marco Cavaleri.

Fue precisamente Cavaleri quien mostró en enero sus dudas sobre la necesidad de inocular dosis de refuerzo “continuamente” ante el temor de “sobresaturar el sistema inmune con repetidas vacunaciones” y provocar “fatiga” en la población. Desde la EMA, dijo, observan con «preocupación» una estrategia de vacunación que suponga vacunar cada tres o cuatro meses, con la excepción de los inmunodeprimidos. “Si bien el uso de refuerzos adicionales puede ser parte de los planes de contingencia, las vacunas repetidas en intervalos cortos no representarían una estrategia sostenible a largo plazo”, advirtió.