Por no estar vacunado, Bolsonaro no pudo ver Santos-Gremio

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro el pasado domingo no pudo ingresar al estadio Vila Belmiro, donde el local Santos venció a Gremio por 1 a 0, por el campeonato Brasileirao, a consecuencia de no estar vacunado contra el Covid-19, una de las exigencias de las autoridades del estado de San Pablo para el acceso a los estadios.

El mandatario brasileño, hincha de Palmeiras, indicó: “Me dijeron que tengo que estar vacunado. ¿Por qué, si yo tengo más anticuerpos que con la vacuna?” en un video que publicó el portal Metrópoles, donde se lo observa sin portar el barbijo sanitario.

Cabe recordar que Bolsonaro no está vacunado contra Covid-19 y ha manifestado en varias oportunidades que dicho que ‘será el último brasileño” en recibir el inmunizante.

Al igual que en la Argentina, en los distintos estados brasileños comenzaron a permitir el regreso de los aficionados a los estadios de fútbol con exigentes medidas de seguridad sanitaria.

Precisamente, en el de Santos, ubicado en el estado de San Pablo, le negaron la entrada al presidente de Brasil porque el público solo puede ingresar portando un registro de vacunas completo contra el coronavirus, con dosis única o doble, de acuerdo al fabricante.