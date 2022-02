Por la eliminación de las PASO, JxC planteó en la justicia la nulidad e inconstitucionalidad

Se trata de la modificación del Código Electoral Provincial que se concretó en la Cámara de Diputados el 16 de diciembre pasado. Argumentan que “habrá que votar más veces” y aconsejan “ir a un sistema de boleta única”.

Por decisión de todos los partidos que lo conforman, Juntos por el Cambio, acudió ayer a la justicia para pedir que se declare nula la ley que impulsó el oficialismo de San Juan y que fue aprobada el 16 de diciembre pasado, mediante la cual se eliminaron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las categorías provinciales y municipales.

Guido Romero, uno de los abogados del espacio político explicó que “la presentación se basa en dos acciones: una de nulidad y otra de inconstitucionalidad”.

Posteriormente detalló: “La primera que planteamos en la sanción de la ley 2348N llevada a cabo el 16 de diciembre se basa en el procedimiento que se llevó a cabo en la sanción dentro del recinto” de la Legislatura.

Narró que en la oportunidad “se presentó el código ya reformado. No fue una modificación al anterior sino la sanción de uno nuevo, en donde los diputados no tuvieron un solo minuto para poder determinar cuales eran los artículos que se estaban modificando porque no hubo un debate parlamentario, cosa que afecta gravemente a las instituciones en virtud de que un código electoral contiene las reglas básicas del juego democrático”, aseguró.

Agregó que “debe llevar implícito el consenso, el diálogo cosa que no se llevó a cabo en la sesión. Tampoco se hizo lugar en forma subjetiva sobre una votación, en la cual se ganó la posibilidad de que ese proyecto fuera a comisión, y no se tuvo en cuenta. Y por otro lado no es una ley cualquiera y es muy importante para toda la provincia” expresó Romero.

Luego amplió que “en el tema de la constitucionalidad sostenemos que el Código Electoral es una ley decisoria y como tal lo estipula la constitución de la provincia, debe ser modificada a través de una sesión especialmente convocada a tal efecto y debe reunir las dos terceras partes de los votos y a su vez no está sujeta al veto del Poder Ejecutivo”.

Más adelante marcó las diferencias con lo que plantearon en su momento, también ante la Justicia, los diputados por el giojismo.

“Nosotros planteamos que la legitimación activa está en cabeza de los partidos políticos y no de los diputados, solicitamos la intervención de la justicia ordinaria y no incorporamos la cautelar independientemente de que tenemos la posibilidad de hacerlo en cualquier momento del proceso”, aseveró.

Por su parte, el líder de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, argumentó que “con ésta ley evidentemente lo que quiere el oficialismo es adelantar las elecciones”.

Aseguró que “vamos a votar más veces. Para las Generales Provinciales, PASO Nacionales, Generales Nacionales y si hay balotaje hasta una cuarta vez. Además de tiempo se pierden recursos, porque si lo hacemos de una sola vez quien pone el dinero es la Nación”, justificó.

Cerró diciendo que “esto afecta a la representación que tienen los partidos políticos y a la vida de la democracia. Tenemos que ir hacia un sistema de boleta única”, concluyó.