Por la crisis del gas y el petróleo, habrá cortes de energía en la industria. En medio de la crisis energética que golpea al mundo a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, el ex secretario de Energía Eléctrica y Renovables Juan Garade alertó que habrá cortes de suministro en el sector industrial debido a la falta de divisas y los altos precios del petróleo y el gas.



“Sin lugar a dudas va a haber cortes en el sector industrial.

La generación de energía no va a ser suficiente durante este año básicamente por la importación de GNL y combustibles líquidos para la generación”, sostuvo el ex funcionario de Cambiemos.

En diálogo con Aires de Campo, el programa que conduce Joaquín Pinasco en Radio Rivadavia, el ex integrante de la Secretaría de Gobierno de Energía explicó que “no hay divisas y los precios de las tarifas tampoco están como para poder importar esa energía”.

“Éstos son los problemas que vienen dados cuando se intenta regular de manera artificial un sector, donde se intentan subsidiar, congelar los precios”, señaló Garade, quien remarcó que “mientras se siga con este tema de subsidios va a ser muy difícil que estas cosas no sucedan”. E insistió: “La desconfianza que genera a nivel mundial hace que entremos en una situación de faltantes en el invierno”.

“Antes de 2002 las tarifas eran plenas. En estos años se han pagado 150 mil millones de dólares de subsidios: es casi el 50% de la deuda externa argentina. Si no hubiéramos habido subsidios, hoy tendríamos la mitad de deuda, no tendríamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, concluyó.

Días atrás, el secretario de Energía, Darío Martínez, había advertido que el Ministerio de Economía redujo considerablemente el presupuesto de su área y, en consecuencia, no contaba con recursos suficientes para pagar el gas importado.