Por el partido de Los Pumas, SJ tuvo ocupación plena

Fue una de las ciudades donde la llegada de turistas colmó la capacidad de alojamientos, atraídos también por otras actividades.

Tanto empresarios como funcionarios del sector turísticos, coincidieron que SJ tuvo un fin de semana largo, con la capacidad de alojamiento colmada.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó que un motor fundamental fue el regreso el turismo deportivo.

Los empresarios señalan que el 100% de ocupación hotelera, se debió en gran medida “al arribo de Los Pumas, el equipo nacional de Rugby, que se enfrentó a Australia por la segunda fecha del Rugby Championship. El encuentro no solo captó la atención de los sanjuaninos, sino a turistas de todo el país que de paso aprovecharon el fin de semana largo para pasear por nuestra provincia.

El ministerio de Turismo y Cultura, precisó que durante estos tres días, las actividades con más demanda fueron las de turismo y naturaleza, Ruta del Vino, Turismo Cultural, Gastronomía, Ruta de la Cerveza, Goeturismo y Turismo de la Fe.

Desde CAME agregaron que también la Ruta del Olivo, el ecoturismo en Zonda, Punta Negra y Barreal, la ruta del Cielo y el Paraje Difunta Correa, sobresalieron por el alto tránsito de visitantes.

Los turistas llegaron a SJ principalmente desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Luis, además de otros países.

La cartera de turismo agregó que también fue notoria el arribo de visitantes de otras provincias como Catamarca, La Pampa, Neuquén,entre otras.

Los visitantes extranjeros, provenían de Australia,Perú, Chile; Venezuela y Reino Unido.

En cuanto a los departamentos, Calingasta y Valle Fértil estuvieron a pleno, mientras que Iglesia y Jáchal tuvieron un 67 y 65 % respectivamente.

Otras actividades que atrajeron la llegada de visitantes fueron el festival de coros San Juan Canta, el Primer Congreso Internacional de Turismo Científico, Frikiferia, Tierra de Gigantes Segunda Edición Sudamericano de Trail Ranning, Sanjuanino de Enduro 2022, Encuentro Interprovincial de Rugby Infantil y la Reunión Plenaria Anual de la Comisión Nacional de la Abogacía Joven.

EL FIN DE SEMANA LARGO EN CIFRAS

112%

aumentó el impacto económico turístico con respecto al año pasado.

364

millones de pesos fue el gasto directo e indirecto que dejaron los visitantes en SJ.

$7.812

fue el gasto promedio diario por persona, según estimaciones del sector empresario.

Gustavo Chávez, Cámara de Turismo

“La ocupación hotelera en la provincia fue muy buena. En lo que a excursiones específicamente se refiere no fue como en las vacaciones de invierno, pero sí tuvimos un gran incremento con turistas que vinieron a los eventos. Además, el visitante que hace turismo deportivo generalmente no realiza excursiones”.

Rubén Miadosqui, Cámara de Gastronómicos

“San Juan se viene preparando por la cantidad de eventos que se realizan y al sector le viene muy bien, tanto que hemos estado llegando al 100% de ocupación. El gobierno y la parte privada organizan eventos y mediante el trabajo en conjunto se ordenan y programan de aca al 2023 y de esta manera estamos preparados para brindar un muy buen servicio”.

Leonardo Borgogno, Cámara de Comercio de SJ

“Este tipo de movimientos son muy positivos y están enmarcados en las acciones del Bureau de Turismo que se llama Turismo de eventos y es muy positivo porque reaviva el movimiento de la gente que quiere conocer San Juan. Si bien no hay cambio significativo de ventas en esos días se ve el movimiento del turista”.