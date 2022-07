Por el dólar bajaron las consultas de viajes al exterior

Desde la Cámara de Turismo indican que los incrementos en el impuesto a la moneda estadounidense pueden perjudicar la venta de pasajes al extranjero. ¿Influirá el dólar turista en la llegada de más visitantes?

Por las medidas que el gobierno nacional dispuso en torno a las divisas, también hubo repercusión en sector del turismo sobre todo en los viajes al exterior.

Por el momento las consultas se frenaron y los propietarios de agencias de turismo advierten que la incertidumbre se contagió a quienes estaban interesados en salir del país.

“Se ha frenado el movimiento”, explicó el titular de la Cámara de Turismo de SJ, Ariel Giménez.

Explicó que para quien decide viajar “el golpe más fuerte de esta semana fue el incremento del impuesto sobre gastos en dólares en el exterior, que pasó del 35 al 45%. Es decir que cualquier persona que decida viajar al exterior hoy tiene que pagar un 75% más del valor que tenía su pasaje. Recordemos que los viajes que se venden a través de las agencias se manejan con el dólar oficial pero hay que sumarle el 75%. Fue un balde de agua fría para los argentinos que quieren salir del país por viajes, por educación, por empresas o deporte”.

“Creemos que más tarde o temprano se volverá a reactivar”, confío optimista Giménez.

Por su parte Silvia Yafar, propietaria de la agencia de turismo Money Tur indicó que “hay mucha incertidumbre porque sobre la marcha se cambian las reglas del juego”

“La inestabilidad y las corridas cambiarias no ayudan ni para el que quiere salir ni al que quiere venir”, dijo.

“Hay una baja de demanda de viajes al exterior. A la larga va a repercutir negativamente”, señaló

¿Influye el dólar turista?



Yafar a la vez opinó sobre la medida del dólar turista y su impacto en el sector.

“Este dólar diferencial para el turista extranjero no creo que repercuta inmediatamente

El extranjero planifica con anticipación. No actúa por espasmos y no elige un destino porque mejore repentinamente el cambio”, dijo la empresaria sanjuanina.

“Aparte tampoco se sabe cómo se va a implementar esta venta de pesos a los extranjeros en lo largo y ancho del país”, añadió.

Según se conoció, los bancos o casas de cambio pedirán al visitante una declaración jurada. El límite de 5 mil dólares será en efectivo, por persona y por mes.