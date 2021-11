Por decisión de Chile, Agua Negra seguirá cerrado

Autoridades centrales de Chile determinaron que el único paso que une a SJ con Coquimbo no está incluído dentro de este plan de apertura de fronteras que inicia el 1 de diciembre. Tampoco se incluiría a Agua Negra en enero.

La decisión del gobierno de Sebastián Piñera de no incluir al paso de Agua Negra en el plan de Apertura de Fronteras con la Argentina generó gran malestar en la Región de Coquimbo y en especial La Serena, lugar donde van de vacaciones gran cantidad de sanjuaninos y de la región centro de la Argentina.

De acuerdo a lo que publicó Diario El Día, los pasos habilitados hasta el momento son Iquique, Antofagasta, Santiago y Punta Arenas, se suman los cruceros fronterizos de Chacalluta -Arica-, Colchane -Tarapacá- y Pino Hachado -Araucanía-, quedando fuera Agua Negra.

“La decisión del gobierno central ha sido un golpe en la cara y no nos permiten saber en que momento se abrirá el paso”. A. Gallardo

En contacto con Zonda Diario, el Consejero Regional de Coquimbo, Alberto Gallardo, al frente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Concejo Regional manifestó que “estábamos muy convencidos que solo era un trámite lo que estaba faltando para la apertura porque hemos trabajado fuertemente y convocado a los actores más relevantes de nuestra región. También hicimos participes a las autoridades máximas de la Nación por lo que esperábamos la autorización para comenzar con la apertura del Paso de Agua Negra”.

Agregó que “esperábamos la apertura del paso con mucha ansiedad y nos pegaron un golpe en la cara desde el nivel central, que no nos permite saber si en algún momento se hará la ansiada apertura”.

Agregó que “no sabemos si lo van a abrir ahora o en un mes más, hemos perdido hasta la brújula y lo único que esperamos es que se resuelva la situación”.

Gallardo remarcó que el efecto de tratar de revertir esta situación han establecido contacto con el coordinador que tiene el gobierno central chileno en Coquimbo, donde manifestaron este malestar que afecta no solo a la parte comercial, sino también al trabajo de integración que se ha venido desarrollando desde hace muchos años entre la Región de Coquimbo y San Juan.

El consejero chileno remarcó que a los efectos de pensar en la apertura han mejorado el paso, no solo en infraestructura, caminos sino en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento.

Desde el sector privado

Por su parte presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, Laura Cerda Vergara al ser consultada sobre lo ocurrido manifestó que “esto nos pone muy mal porque nosotros y el gobierno de la región pensábamos que Agua Negra iba a estar considerado dentro de los pasos en este anuncio que se hizo”.

La empresaria y dirigente afirmó que “no se abra el paso no hay que mirarlo solo desde lo económico o turístico, también hay un tema que se ha trabajado durante mucho tiempo y es la integración de la Región de Coquimbo con San Juan a nivel cultural y de unión”. En ese sentido afirmó que desde ambos lados de la cordillera se han hecho inversiones por parte de privados “hay mucha gente que le gusta ir a visitar un clima distinto”.

La empresaria manifestó que “todavía no entendemos cuales son los criterios para determinar que paso se habilita y cuáles no. Si los criterios fueran de integración el foco para tomar decisiones sería distinto. Se tendría que habilitar al menos un paso en lo que es el norte de Chile”.

Remarcó que “esto tiene que ver lamentablemente con la decisión del gobierno central”.