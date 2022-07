Por amor al básquet

Víctor Ocampo es periodista deportivo y este año tomó la conducción técnica de Girona Básquet y ya se consagró campeón del Nivel 3.

Respira básquet. Pregona y defiende la humildad. No hay partido por la Liga Nacional o la NBA que no se pierda.

Víctor Ocampo es periodista deportivo pero también entrenador de básquet.

En la soledad de los partidos de primera hace algunos años era el único que estaba para cubrir la información de los juegos.

Con su pagina Flex contaba la historia de cada encuentro. Pero no le alcanzó con eso y decidió incursionar en la radio. Inquieto no se frenó nunca y empezó a filmar con su propio celular los partidos y transmitía vía facebook.

Siempre con la sencillez, la humildad como bandera y el bajo perfil se lo encontraba haciendo lo que ama: periodismo y básquet.

“Jugaba en Urquiza pero las lesiones me perseguían y dejé de jugar. Ser entrenador era algo que deseaba desde chico pero no me animaba. Cuando nos juntamos los amigos y armamos Girona Básquet me senté en el banco para dar una mano. En ese momento podía hacer las dos cosas porque hacíamos básquet para divertirnos”, empezó contando Víctor recién llegado de San Expedito donde fue a cumplir una promesa.

Girona Básquet se quedó con el título de campeón en el Nivel 3 del básquet local, hace un par de semanas atrás, al vencer en la final a Urquiza B.

Ese equipo estuvo dirigido técnicamente por Víctor Ocampo. Cumplió su sueño de dirigir y a la vez gritar campeón.

“Las sensaciones son muchas porque fue algo inesperado. Nos habíamos planteado comenzar a trabajar para formarnos como club. Estamos iniciando los tramites ante Personería Jurídica y en búsqueda de un lugar donde poder formarnos como institución y desarrollar categorías formativas. Este campeonato nos tomó por sorpresa y además de disfrutarlo, nos da el empujón que necesitábamos para convencernos que tenemos todo para trabajar seriamente” remarcó el entrenador.

Víctor es uno de los pocos periodistas en la provincia que conoce todas las categorías del básquet provincial. Eso es porque ha sabido ejercer la profesión como corresponde.

Y ahora, en su rol de entrenador , también lo disfruta y se apasiona cuando habla de Girona Básquet.

“No tenemos cancha ni tiempos donde entrenar, ¿equipo? Mmm, tampoco lo llamaría así, no tenemos una misma idea de juego todos. Mas que nada son individualidades que se complementan en el momento. Girona es una banda de locos que dejan horas de sus vidas, familias, estudios y trabajos por pasar unas horas jugando al deporte que los apasiona”.

Y al mismo tiempo agrega de su equipo.

“Este juego donde nos enseñaron de chiquitos que había que tomar una pelota naranja y meterla en un aro que tenia una red.

Ese juego que, a medida que creces, pasa a ser competencia, pero siempre sin dejar de ser un juego. Somos un grupo que juega por diversión y amor al básquet.”

Pero después de esa verborragia que ejerce como periodista responde a una pregunta simple: ¿Que es Girona?

“Hoy se resume a una sola palabra: familia”

Hoy, hay receso de la actividad y se volverá a jugar en el mes de agosto el Torneo Clausura en el nivel 3, pero tiene medio pasaje para el ascenso.

Pero esa será una historia para mas adelante, hoy se toma el trabajo de recorrer los entrenamientos y los partidos del Regional de Inferiores porque no deja de abrazar al otro amor: el periodismo deportivo.

EL PLANTEL

El plantel de Girona Básquet está integrado por Germán Gémez, Franco Gomez, Nicolás Balmaceda, Facundo Balmaceda, Luciano Manrique, Enzo Ortiz, Agustín Castro, Pablo Moreno, Emanuel Chaves, Maximiliano Montañez, Lucas Orihuela, Agustín Rodríguez, José Tejada, Julio González, Lucas Miranda, Abel Aguirre y Eros Pérez.