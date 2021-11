Por ahora no hay fecha de aperturas de piletas y clubes

Ante la situación hídrica, muy complicada, que vive la provincia de SJ, Roque Elizondo jefe de medicina sanitaria del Ministerio de la Salud, ya trabaja en lo que serán los diferentes protocolos que tendrán que cumplir, fundamentalmente con la actividad que se van a desarrollar tanto en las piletas, como en los clubes que hay en la provincia.

“Desde hace algunos meses se viene trabajando en los diferentes protocolos, si tenemos en cuenta lo que sucedió el año pasado que fue muy acotado en lo que tuvo que ver con esta actividad. Hoy tenemos unas aperturas más amplias en cuanto a la cantidad de gente, pero sin perder a lo que tiene que ver con lo protocolar sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en los clubes o campings.

Escucha la nota completa de Elizondo

Por otro lado Elizondo: “todavía no se puede decir que va a pasar en los diferentes natatorios en cuanto a los protocolos en los clubes y camping. De los clubes que hay en el Ullúm por ejemplo. Habrá que esperar que pasa con las Colonias de Verano, que el año pasado no se hizo y este año el gobierno lo ha organizado para este año si se lleve a cabo y estamos trabajando en un protocolo distinto. Si bien no hemo salido de la Pandemia y hay que seguir trabajando en el aspecto sanitario o status sanitario. El Ministro de Desarrollo Humano y Salud, nos pidieron que trabajemos en los protocolos para lo que será la colonia si tenemos en cuenta la gran cantidad de chicos que participan en ella”.

