El Partido Libertario de San Juan renovó sus autoridades el 17 de octubre y ratificó a la Dra. Yolanda Agüero como presidenta por un nuevo período de cuatro años. La elección interna se realizó bajo la lista “El Partido Libertario Avanza” y se desarrolló en el edificio de la calle Arenales, que fue constituido como sede central del distrito San Juan y también como sede central del partido a nivel nacional, según se informó en el acto. La definición consolida la continuidad de la conducción que llevó al espacio a obtener personería jurídica en la provincia.

La fuerza cumplió además su cuarto aniversario en San Juan, en una jornada que reunió a afiliados, militantes, público en general y dirigentes locales y nacionales. De acuerdo con el material difundido, la ratificación de Agüero se apoyó en una gestión técnica, legal y política que permitió obtener la personería jurídica provincial y ordenar la estructura partidaria. Ese antecedente fue presentado como base para el rol que hoy ocupa el distrito dentro del armado libertario del país.

Balance interno Durante la apertura, la asambleísta Nancy Illanes destacó el esfuerzo logístico y ético que implicó la fundación del movimiento a nivel local. También señaló la importancia de haber construido las bases legales del liberalismo en la provincia, en contraste con intentos fallidos en otras jurisdicciones del país, según expresó en el acto. El encuentro buscó, además, mostrar coordinación entre el armado provincial y la estructura nacional.

Proyección política La propia Yolanda Agüero repasó los inicios del espacio y vinculó la reelección con el trabajo de los últimos cuatro años. Entre sus definiciones, sostuvo: “Hace exactamente cuatro años, en una mesa pequeña, éramos solo 12 personas con una sola certeza: que los valores de la libertad merecían ser defendidos en San Juan, cueste lo que cueste. Hoy somos los primeros libertarios con certificado de origen”. También afirmó: “Asumo esta reelección con una humildad todavía mayor que la primera vez, porque sé que este no es un cheque en blanco, sino el reconocimiento al trabajo que hicimos juntos y el compromiso de seguir dejando la vida por nuestras ideas”.

Homenaje y cierre En su mensaje, la presidenta reelecta agregó que en esta etapa se priorizó “la calidad sobre la cantidad” y comparó el ordenamiento interno con el trabajo de un viticultor sanjuanino. El acto concluyó con un minuto de aplausos en homenaje a militantes y afiliados fallecidos durante los primeros años de construcción del espacio político. Con la nueva conducción ya formalizada, el partido inicia una etapa de consolidación institucional de cara al panorama electoral de los próximos años.