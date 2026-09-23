La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un aumento salarial de 5,4% remunerativo y acumulativo para el trimestre septiembre-noviembre de 2026, en línea con la pauta oficial para homologar acuerdos. La mejora se pagará en tres tramos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre. El convenio fue suscripto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El sindicato que conduce Gerardo Martínez volverá a reunirse con las cámaras el 20 de octubre para revisar si el incremento quedó desfasado frente a la inflación. El acuerdo regirá hasta el 30 de noviembre y se suma a la paritaria previa, que había contemplado 2,2% para el bimestre julio-agosto, dividido en dos tramos de 1,1%, más sumas fijas no remunerativas de entre 40 mil y 48 mil pesos. La referencia oficial que condiciona la homologación sigue siendo que las subas no superen el 2% mensual.

Camioneros

El Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, también cerró un incremento por debajo de la inflación prevista para el período septiembre de 2026-febrero de 2027. El convenio establece una suba total de 9,9% en seis tramos: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. Además, incorpora una suma fija no remunerativa de 18 mil pesos en septiembre y un bono anual de 1.200.000 pesos, que se pagará en cuatro cuotas de 300 mil pesos desde enero.

En la misma audiencia oficial se acordó elevar la contribución patronal extraordinaria a la obra social del gremio, que pasó de 25 mil a 29 mil pesos mensuales por trabajador. Según el texto difundido, con un universo aproximado de 190.000 afiliados, ese aporte representa una recaudación patronal cercana a 5.510 millones de pesos por mes para la entidad de salud administrada por el sindicato. El convenio también incluyó adicionales para las ramas Caudales, Residuos Patológicos y Residuos industriales especiales, además de un premio por presentismo y puntualidad en ramas específicas.

Sector público

En el sector público, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta oficial de 6,8% más un bono de 80 mil pesos para el período septiembre-diciembre. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en cambio, rechazó la oferta y anunció medidas de fuerza al considerarla insuficiente. La audiencia se realizó en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, donde se comunicó que los aumentos serán de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, más una suma fija no remunerativa de 80.000 pesos por única vez en el último mes del año.

La negociación deja como variable inmediata la homologación de los convenios y la evolución de los precios en los próximos meses, especialmente en el tramo final del año. En el caso de la UOCRA, la revisión quedó fijada para el 20 de octubre; en el sector público, el conflicto seguirá abierto por la decisión de ATE de sostener medidas de fuerza.