Tolosa Paz

Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Patria, cuestionó la cumbre de dirigentes peronistas realizada en la Casa de La Pampa, donde se analizó la agenda parlamentaria, se ratificó el rechazo a cambios en las PASO y se buscó enviar una señal de unidad de cara al próximo año. La legisladora planteó que un peronismo sin mujeres es un peronismo sin pueblo, en alusión a que el encuentro estuvo integrado exclusivamente por varones. La observación se produjo después de una reunión que reunió a gobernadores, jefes de bloque, referentes partidarios y dirigentes de peso del espacio. El planteo reabre la discusión sobre la representación femenina en la conducción política del peronismo.

La cumbre contó con la presencia de Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella, Gildo Insfrán y Sergio Ziliotto; de José Mayans y Germán Martínez, jefes de las bancadas peronistas en el Congreso; de Máximo Kirchner, de Sergio Massa, de Gerardo Zamora y de Juan Manuel Olmos, titular de la AGN (Auditoría General de la Nación). Tolosa Paz señaló que forma parte, junto con Olmos, de la rama “federal” del PJ. La composición del encuentro quedó en el centro de su crítica, al considerar que la ausencia de mujeres envía un mensaje político hacia adentro del espacio. En ese marco, la dirigente vinculó el debate con la identidad histórica del peronismo.

Reivindicación política

Este viernes, a través de sus redes sociales, la exministra de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández afirmó que “ser mujer en política no es un cupo, es una forma distinta de mirar el país. Es la mirada que sostiene cuando todo se rompe”. En el mismo mensaje recordó a Eva Perón y a Cristina Kirchner, a quienes ubicó como referencias de la tradición peronista. Sostuvo que el movimiento “nació con Evita” y “se hizo grande con Cristina”, a quien atribuyó haber demostrado que se puede gobernar “con sensibilidad y con firmeza al mismo tiempo”.

Crítica a la exclusión

Tolosa Paz agregó que “prescindir de esa mirada hoy es un error histórico” y lo asoció con una renuncia a la empatía y a la justicia social. También afirmó que “la mujer peronista no pide permiso, organiza, construye comunidad, pone el cuerpo en el barrio, en la fábrica, en el Congreso”. El mensaje se inscribe en una discusión recurrente dentro del justicialismo sobre la integración de mujeres en los espacios de decisión y en las listas de conducción. En esta oportunidad, la crítica quedó ligada a una foto política concreta: una reunión de alto nivel sin participación femenina.

Antecedente inmediato

El encuentro buscó mostrar cohesión entre sectores del peronismo en un contexto de definiciones parlamentarias y de discusión sobre el sistema de primarias. La posición común frente a las PASO fue uno de los puntos tratados por los dirigentes presentes, según el contenido difundido tras la reunión. Tolosa Paz cerró su mensaje advirtiendo que “después de tanto luchar por estar, después de tanto que conquistamos, volver atrás sería negar nuestra propia identidad”. El episodio deja planteada una tensión interna que puede volver a aparecer en próximas instancias de negociación política, especialmente cuando se definan estrategias legislativas y electorales.