El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, junto con otras nueve personas investigadas por el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA. La resolución se conoció después de la publicación del mandatario en X, donde cuestionó la causa y habló de una operación política y mediática.

En ese mensaje, Milei escribió: “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”. También sostuvo que la decisión judicial dejó al descubierto una “TREMENDA operación política y mediática” y reivindicó el funcionamiento de las instituciones republicanas. La resolución alcanzó a Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El criterio judicial

Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Eduardo Taiano y concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas, entre ellas la presunta estafa y otros delitos vinculados con el ejercicio de la función pública. En sus fundamentos, sostuvo que no se acreditó un engaño penalmente relevante ni una relación causal entre una eventual maniobra y las pérdidas económicas denunciadas. También indicó que la existencia del token y la posibilidad de rastrear operaciones no alcanzaban, por sí solas, para demostrar una estafa.

El expediente se abrió después de que Milei promocionara el token en X el 14 de febrero de 2025. Tras esa publicación, la cotización subió con rapidez y luego se desplomó. Los denunciantes sostuvieron que algunas billeteras retiraron alrededor de USD 100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas. El juez reconoció que la investidura presidencial pudo influir en la confianza de los compradores, pero afirmó que esa circunstancia no bastaba para probar una maniobra delictiva.

Las otras pruebas examinadas

La resolución también tomó en cuenta un informe de la Oficina Anticorrupción, que consideró que Milei había publicado el mensaje desde su cuenta personal, sin usar recursos públicos ni intervenir institucionalmente. Además, el magistrado dijo que no encontró documentación que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis, uno de los responsables del lanzamiento de la criptomoneda. La Secretaría General de la Presidencia había informado que no tenía registros del acuerdo mencionado en un requerimiento judicial.

La pesquisa también revisó posibles irregularidades vinculadas con Karina Milei y presuntos pagos para facilitar encuentros entre empresarios del sector y el Presidente. Entre los elementos analizados figuraban documentos recuperados del teléfono de Mauricio Novelli, con referencias a supuestos pagos destinados a los Milei y a un posible acuerdo con Davis. Sin embargo, el juez entendió que esos elementos no permitieron demostrar que las propuestas hubieran llegado a sus destinatarios ni que hubieran sido aceptadas. También se mencionaron conversaciones eliminadas con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP” y registros de llamadas con el Presidente, aunque sin poder establecer su contenido.

Qué pasa ahora

Martínez de Giorgi dispuso que el expediente CFP 772/2025 se archive una vez que los sobreseimientos queden firmes. La decisión se limita a las actuaciones examinadas en esa causa y no implica, por sí sola, el cierre automático de otras investigaciones que pudieran estar vinculadas con el caso. La resolución llegó después de que los inversores que actuaban como querellantes quedaran apartados del expediente por decisión de la Cámara Federal, y el juez consideró que no existía otra acusación autónoma que justificara la continuidad del proceso.