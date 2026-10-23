El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la denominada causa $Libra, abierta por una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción de ese token. La resolución también alcanza a otros nueve imputados y dispone el archivo del expediente una vez que quede firme. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió en consonancia con la fiscalía.

Delitos descartados

El tribunal descartó los tres delitos investigados: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En relación con la estafa, concluyó que no existió un engaño relevante en el plano penal. También sostuvo que el token $Libra operó dentro de un mercado especulativo y volátil, sin garantías de rentabilidad ni prueba de una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados. Según la resolución, la caída de la cotización por sí sola no configura ese delito.

Difusión y función pública

Sobre el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles, el juzgado entendió que la difusión del proyecto a través de la cuenta personal de Javier Milei en la red social X no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos públicos. La Oficina Anticorrupción ya había descartado violaciones a la Ley de Ética Pública, y en el expediente no se hallaron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vincularan la función pública con la iniciativa privada.

Tráfico de influencias

En cuanto al tráfico de influencias atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, las pruebas y los peritajes sobre dispositivos electrónicos realizados por DATIP no permitieron confirmar pagos de dinero o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, entre ellos Hayden Davis y Julian Peh. El fallo agregó que las menciones en notas digitales sin firma o referencias periodísticas no constituyen una prueba objetiva de un intercambio ilícito.

Imputados y próximo paso

La decisión también incluye a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis. Además, alcanza a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. Martínez de Giorgi sostuvo que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de los involucrados. Una vez que la resolución quede firme, deberá comunicarse y archivarse el expediente.