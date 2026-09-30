Guadalupe Aguiar vinculó el conflicto salarial con el fallo sobre financiamiento universitario y sostuvo que el atraso empuja a docentes a buscar otros empleos.

La representante de SiDUNS, Guadalupe Aguiar, defendió el paro de 72 horas en medio del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa la universidad. En una entrevista en el programa De Sobremesa, de Telesol, sostuvo que la medida se inscribe en el reclamo por el financiamiento universitario y por el cumplimiento de resoluciones judiciales vinculadas al tema.

Fallo judicial Aguiar explicó que la Justicia rechazó un pedido de apelación del Gobierno nacional contra un fallo anterior que había fijado un plazo de 5 días para cumplir una medida cautelar, es decir, una orden judicial provisoria dictada antes de resolver el fondo del conflicto. Según dijo, la respuesta judicial volvió a emplazar al Ejecutivo en el mismo plazo y detalla los puntos que, de acuerdo con esa resolución, las autoridades incumplen y niegan públicamente.

La dirigente también se refirió al amparo colectivo presentado por padres de los colegios preuniversitarios en San Juan y señaló que esa preocupación alcanza a toda la comunidad educativa. En ese marco, afirmó que no existe un enfrentamiento entre docentes y estudiantes, sino un problema originado en la falta de recursos garantizados por el Estado. Para la conducción gremial, el paro expone el alcance de ese incumplimiento en la actividad académica.

Efecto salarial Aguiar advirtió además que el deterioro de los sueldos provoca que muchos profesionales acumulen más de un empleo o abandonen la universidad. Describió ese proceso como una “fuga de cerebros interna” hacia el sector privado, otras profesiones o la educación provincial, y agregó: “Tenemos altamente formados manejando remises”.

Por último, la referente de SiDUNS afirmó que “hace 2 años y medio que la docencia está trabajando 10 días y está cobrando 7”. También sostuvo que las medidas de fuerza continuarán mientras el Estado no resuelva el incumplimiento que, según su planteo, afecta al salario y al funcionamiento universitario. El próximo dato a seguir será si se mantiene el conflicto tras el nuevo plazo judicial de 5 días.