El costo de los servicios públicos encabezó las preocupaciones de los argentinos en una encuesta nacional de D'Alessio Irol y Berensztein, con el 65% de las respuestas. La incertidumbre económica quedó en segundo lugar, con 59%, y el costo de la salud completó el podio con 57%. El relevamiento muestra que la situación económica continúa al frente de la agenda de inquietudes de los hogares y que ese cuadro mantiene diferencias marcadas según la orientación del voto.

Entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las legislativas de 2025, solo el 40% mencionó el costo de los servicios públicos entre sus preocupaciones. En cambio, ese porcentaje trepó al 92% entre quienes eligieron a Fuerza Patria. En el primer grupo, las inquietudes principales fueron la inseguridad (74%), la impunidad de la corrupción kirchnerista (64%), las estafas digitales (50%) y los costos en salud (49%).

Brecha por voto

En el segmento de votantes de Fuerza Patria, después del costo de los servicios públicos aparecieron la incertidumbre sobre la situación económica (81%) y el precio de los alimentos (78%). La encuesta también registró que el costo de los servicios subió 8 puntos respecto del mes anterior en ese grupo. Ese comportamiento refuerza la lectura de que la percepción sobre los gastos básicos sigue muy condicionada por la ubicación política de los consultados.

El 66% de los encuestados sostuvo que su situación económica es peor que la de 2025, mientras que el 33% dijo estar mejor. Esa valoración se mantiene estable desde hace cuatro meses, según el estudio. En la comparación por voto, el optimismo entre quienes apoyaron a La Libertad Avanza cayó dos puntos y llegó al 68%, mientras que el 94% de los votantes de Fuerza Patria evaluó negativamente ese aspecto.

Gestión presidencial

La evaluación de la gestión de Javier Milei se mantuvo sin cambios bruscos después de haber tocado su piso en abril. El 60% la calificó de manera negativa, dos puntos más que el mes anterior, y el 39% expresó apoyo al oficialismo. Entre los votantes de La Libertad Avanza, la desaprobación llegó al 82%, mientras que entre los de Fuerza Patria alcanzó al 99%.

Imagen de dirigentes

En el ranking de figuras políticas, Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de Javier Milei y actualmente sin cargo público, fue el único dirigente con balance neto positivo, con +1. Detrás se ubicaron la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con 45% de imagen positiva, y la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, con 39%. El presidente Milei quedó en el octavo puesto, con 35% de preferencias, detrás del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (38%), del jefe de Gabinete, Diego Santilli, del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y del expresidente Mauricio Macri, todos con 37%.

La encuesta se realizó de manera online entre el 6 y el 7 de octubre de 2026, sobre una población general mayor de 18 años de todo el país. El relevamiento incluyó 800 casos, con cuestionario cerrado y estructurado, y ofrece una referencia sobre el clima económico y político a seguir en los próximos meses.