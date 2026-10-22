Luciana Cuk, directora de Formación y Empleo.

El programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) continúa con capacitaciones en distintos departamentos de San Juan para responder a la demanda de oficios que plantean empresas y sectores productivos. La directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, explicó en el programa De qué se Trata, de La Mil20, que la iniciativa también apunta a fortalecer el autoempleo. Según señaló, la oferta se orienta a áreas como la minería, la metalurgia y la electricidad.

La funcionaria sostuvo que la formación en oficios es una herramienta central para mejorar las oportunidades laborales y acompañar el desarrollo productivo de la provincia. En ese marco, planteó que el objetivo es que los sanjuaninos puedan acceder a puestos de trabajo en distintos sectores de la economía local sin que las empresas deban recurrir necesariamente a personal capacitado de otras provincias. También afirmó: “Todo tiene que pasar por la formación”.

Oficios con mayor demanda

Durante la entrevista, Cuk identificó a la soldadura, la metalmecánica, la electricidad y la instalación de aires acondicionados entre las especialidades más requeridas. Indicó además que las empresas metalúrgicas necesitan soldadores capacitados y que, en algunos rubros técnicos, la cantidad de personal formado no alcanza para cubrir los requerimientos del sector privado. La funcionaria agregó que, pese a los más de 20 años de actividad minera en la provincia, la capacitación vinculada con ese sector debería haber tenido mayor desarrollo con anterioridad.

La oferta del ATP no se limita a actividades industriales o mineras. También incluye propuestas de gastronomía, panificación y pastelería, que pueden convertirse en alternativas de autoempleo. Cuk destacó en ese punto la participación de mujeres que buscan perfeccionar sus conocimientos, mejorar la calidad de sus productos y aprender a calcular costos de producción para comercializarlos con mayor rentabilidad. Dijo además que las capacitaciones gastronómicas suelen tener una demanda elevada y que en distintas localidades fue necesario organizar más de un grupo para atender a los inscriptos.

Formación y proyectos productivos

El programa contempla dos etapas: primero, la capacitación en un oficio; después, la posibilidad de presentar proyectos de autoempleo una vez finalizado el curso. De ese modo, quienes completan la formación pueden solicitar herramientas para iniciar una actividad o mejorar un emprendimiento ya en marcha. Cuk mencionó casos de personas que trabajan hace años en panificación o pastelería y que necesitan equipamiento, como hornos o amasadoras, para aumentar la producción y facilitar el trabajo cotidiano.

La funcionaria explicó que la iniciativa busca dar una respuesta inmediata a quienes necesitan generar ingresos, al mismo tiempo que prepara trabajadores para oportunidades futuras en sectores como la minería. También señaló que los cursos se reorganizaron para ser más breves e intensivos: algunas propuestas que antes duraban alrededor de tres meses hoy se dictan en aproximadamente un mes y medio. Según indicó, ese cambio apunta a reducir la deserción, facilitar la apertura de nuevas capacitaciones durante el año y evitar que queden vacantes los cupos cuando hay otras personas interesadas.

Inscripción y alcance territorial

Cuk indicó que la oferta se renueva todos los meses, con cursos nuevos, propuestas en localidades donde todavía no se había llegado y niveles avanzados en especialidades como soldadura y electricidad. Quienes estén interesados pueden consultar la página web aprendertrabajaryproducir.sanjuan.gob.ar, comunicarse por el WhatsApp informado allí o acercarse a la oficina ubicada en el cuarto piso del Centro Cívico. Además, anticipó que trabajan para incorporar la información del programa a Ciudadano Digital, con el objetivo de simplificar consultas e inscripciones, especialmente en departamentos alejados del Gran San Juan.

Entre las propuestas mencionadas durante la entrevista figuran cursos de electricidad, marketing, panificación y repostería artesanal en Las Flores, departamento Iglesia. La disponibilidad de cada capacitación depende de las convocatorias que se habiliten en las distintas localidades. La funcionaria sostuvo que el desafío es extender las oportunidades de formación a todo el territorio provincial y vincular la capacitación con posibilidades concretas de empleo o de desarrollo de emprendimientos familiares.