Laura Palma dijo que la fecha depende del deshielo y de los daños en el camino. También señaló trabajos de despeje y obras pendientes en la zona.

La apertura del Paso Internacional Agua Negra para la temporada estival sigue sin fecha confirmada y el Gobierno de San Juan apunta al 1 de diciembre como objetivo inicial, aunque la habilitación dependerá del estado del camino y del clima. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó en Amanecidos, por AM 1020, que las nevadas y las lluvias registradas en Chile complicaron la preparación del corredor.

Palma sostuvo que durante septiembre hubo contactos con autoridades chilenas, entre ellas el delegado presidencial de Chile, Víctor Pino, y el gobernador de la Región de Coquimbo, para coordinar la planificación de la nueva temporada. Según la funcionaria, las precipitaciones provocaron daños en distintos sectores del lado chileno, mientras que en la traza argentina la acumulación de nieve demoró el inicio de las tareas de despeje. “Ya están las máquinas de Vialidad comenzando el despeje”, indicó.

Estado del camino

La ministra señaló que en algunos sectores del lado chileno se registraron acumulaciones de hasta siete metros de nieve y que en el sector argentino también hay paredes de hielo. En ese contexto, describió la temporada como “atípica” y planteó que el diagnóstico final dependerá del deshielo. También afirmó que, a medida que baje la nieve, podrá conocerse con mayor precisión el estado real de la ruta y la magnitud de los daños.

Palma agregó que el Gobierno provincial mantiene conversaciones con el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Fernando Perea, para avanzar en obras necesarias en la zona del paso, en especial en el mantenimiento del predio donde funcionan la Aduana y otras dependencias. Señaló además que Vialidad Provincial suele colaborar con maquinaria en tareas que corresponden a jurisdicción nacional cuando la situación lo requiere.

Obras pendientes

La funcionaria también vinculó el futuro del corredor con la necesidad de pavimentar los kilómetros que aún faltan y de ensanchar el paso, una discusión que el Gobierno provincial mantiene en reuniones con autoridades nacionales. Según explicó, Sergio Uñac plantea esa demanda en cada encuentro con funcionarios con competencia sobre el tema, con la idea de convertir el corredor en una vía con características comerciales. Palma aclaró, sin embargo, que no existe una fecha cierta para esas obras y que la obra pública nacional no avanza al ritmo requerido.

En ese marco, recordó que en abril de 2024, durante una visita a Chile, las autoridades de ese país habían mencionado un proyecto para pavimentar los kilómetros restantes, aunque todavía no se concretó. También señaló que los cambios de autoridades en el país vecino dificultan la continuidad de algunas conversaciones bilaterales. Por ahora, el próximo hito operativo es el Comité Binacional previsto para los días 2 y 3 de diciembre en la Región de Coquimbo.

Seguridad vial y boleto escolar

En la misma entrevista, Palma se refirió al incremento de los siniestros viales y al trabajo de EMICAR, el centro emisor de la primera licencia de conducir. Dijo que el Ministerio de Gobierno puso en marcha la iniciativa “Camino a mi Primer Licencia”, destinada a jóvenes desde los 16 años, con juegos y desafíos de conocimiento vial, capacitación sobre normas y señales de tránsito y prácticas de manejo en una pista educativa. La propuesta está en etapa piloto y, si los resultados son positivos, se extenderá a distintos departamentos.

La ministra también confirmó que el boleto escolar gratuito seguirá vigente hasta el último día de clases fijado por el calendario escolar. Indicó que todavía no hay fecha definitiva porque el cierre debe contemplar el período de exámenes del nivel secundario y las diferencias entre niveles educativos. Una vez que el Ministerio de Educación establezca oficialmente el cierre del ciclo lectivo, esa será también la fecha de finalización del beneficio.