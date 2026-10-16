El secretario de Tránsito y Transporte del Ministerio de Gobierno, Marcelo Molina, expuso este jueves en las Jornadas Internacionales de Transporte y Movilidad 2026 sobre la situación del transporte provincial, los cambios normativos y la incorporación de herramientas tecnológicas para la gestión del sector. La presentación se centró en la ampliación de modalidades de traslado y en el uso de datos para orientar políticas públicas.

Durante su intervención, Molina sostuvo que las transformaciones impulsadas buscan ampliar las alternativas de prestación y modernizar la administración del sistema. En ese marco, afirmó: “Cuando uno diseña una política pública responde principalmente a que la sociedad, o un desarrollo, generó algo diferente y hay que blanquearlo. Tratamos de adelantarnos y habilitar la posibilidad a quien quisiera trabajar”. El funcionario planteó que el esquema provincial pasó de un marco con amplias regulaciones y limitaciones a otro que habilita a prestar servicios a quienes cumplan las condiciones establecidas.

Tecnología y control Otro eje de la exposición fue la modernización de los sistemas de información vinculados con la movilidad. Molina mencionó el trabajo con Google para brindar información sobre los recorridos de colectivos y la articulación con Waze para desarrollar una plataforma que permite visualizar desvíos e interrupciones de la circulación. También señaló la incorporación de nuevas alternativas de pago mediante sistemas de pago abierto, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio y mejorar la experiencia de los usuarios.

En ese proceso, el Ministerio de Gobierno puso en marcha el Registro Provincial del Transporte (ReProTran), una plataforma oficial destinada a registrar, organizar y gestionar la actividad de manera integrada. Según los datos presentados en la disertación, el sistema reúne información de prestadores, conductores, vehículos, contratantes, viajes y pasajeros, y contabiliza 1.845 registros. Esa base de datos, de acuerdo con lo expuesto, sirve para ordenar la actividad y producir información útil para el diseño de políticas públicas.

Encuentro internacional Las Jornadas Internacionales de Transporte y Movilidad 2026 se desarrollaron el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre en el Auditorio del Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con participación presencial y virtual. La actividad fue organizada por la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña (EICAM), el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan.

El encuentro reunió a especialistas de Argentina y del ámbito internacional para debatir sobre planificación, conectividad, transición energética y movilidad sostenible. La agenda incluyó electromovilidad, desarrollo ferroviario, pasos fronterizos, transporte y minería del cobre, vehículos automatizados y herramientas estadísticas aplicadas a la ingeniería vial. La participación del Ministerio de Gobierno permitió presentar las medidas implementadas en San Juan y dejar planteado el estado de avance de la regulación, la innovación tecnológica y la planificación del transporte.