El Ministerio de Gobierno organizó un encuentro con la Embajada de Suecia para promover vínculos, inversiones y cooperación en la provincia.

En el marco del Seminario Iniciativa Minera Sueco Argentina, San Juan,a través del Ministerio de Gobierno, fortaleció sus vínculos institucionales y comerciales con el Reino de Suecia durante el Encuentro de Vinculación Sueco Argentino que reunió a autoridades provinciales, representantes diplomáticos y empresarios.





Durante los saludos protocolares estuvieron presentes el embajador del Reino de Suecia en Argentina, Torsten Sven Ericsson, el vicegobernador Fabián Martín; el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; la ministra de Gobierno, Laura Palma; y el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos.





También participaron Victoria Rhodin Sandström y Facundo Ortiz, integrantes de la Embajada de Suecia en Argentina.





Una provincia abierta al mundo





Durante el encuentro, Fabián Martín destacó la importancia de que San Juan sea considerada como destino para nuevas inversiones y remarcó el proceso de apertura internacional impulsado por el Gobierno provincial.





En ese sentido, señaló que la provincia busca proyectarse a largo plazo mediante infraestructura, desarrollo productivo y tecnológico, incorporando experiencia y tecnología de otros países.





“Para nosotros es muy importante que miren en San Juan una posibilidad de inversión”, expresó el vicegobernador.





También sostuvo que la minería y la agroindustria forman parte de las oportunidades que San Juan presenta al mundo. Además, planteó una visión de provincia para los próximos 30 años, con infraestructura y condiciones para consolidarse como un polo tecnológico.





Por su parte, la ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó la importancia de que San Juan haya sido elegida como sede de este encuentro, en el marco de la vinculación entre los sectores público, diplomático y privado.





Palma señaló que el Gobierno provincial trabaja para mostrar las capacidades productivas de San Juan y generar credibilidad, estabilidad y seguridad jurídica como condiciones para favorecer nuevas oportunidades.





La ministra remarcó que este proceso contempla no solo el potencial minero, sino también las posibilidades que existen en el resto de los sectores productivos de la provincia.





El embajador Torsten Sven Ericsson destacó la apertura de San Juan hacia el mundo y el trabajo realizado para mostrar las oportunidades de inversión de la provincia.





El diplomático señaló que la comitiva sueca incluye empresas y representantes del sector público de Suecia, además de organismos vinculados con promoción, financiamiento, investigación y cooperación.





“Estamos no solo con empresas suecas, sino también con representantes del sector público sueco”, explicó Ericsson, quien remarcó el interés generado por el desarrollo de la actividad minera en San Juan.





En ese sentido, consideró que la provincia ocupa un lugar central en el desarrollo minero argentino por la presencia de grandes proyectos y destacó que existe un Gobierno provincial que impulsa el crecimiento del sector.