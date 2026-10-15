La Secretaría de Ambiente avanza con la forestación 2026. La mayor parte de los ejemplares irá a municipios y el resto a instituciones.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable avanza con el Programa Provincial de Forestación 2026, con la entrega de 8.500 especies arbóreas para fortalecer el arbolado urbano y ampliar la cobertura vegetal en San Juan.

Del total, 6.300 ejemplares están destinados a los municipios, que intervienen en la planificación, forestación y mantenimiento de los espacios verdes. Según la información oficial, esa cifra supera la de 2025, cuando se entregaron 3.300 árboles a los gobiernos locales.

En el acto de entrega participaron el secretario de Ambiente, Federico Ríos; el director de Arbolado Urbano; la intendente de Capital, Susana Laciar; y representantes de las áreas ambientales de los municipios de la provincia. La presencia de esas autoridades marcó el inicio operativo de la distribución prevista para el programa.

Alcance institucional El plan también contempla la entrega de ejemplares a escuelas de distintos niveles y modalidades, además de instituciones como Rotary Club y clubes deportivos. La ampliación del destino busca sumar actores comunitarios a la forestación, más allá de la administración municipal.

Marco normativo y asistencia técnica La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial 946-L, que fija los lineamientos del programa. La Dirección de Arbolado Urbano brinda acompañamiento técnico para evaluar las especies y las condiciones de implantación, con el objetivo de orientar la forestación según cada espacio.

Según la Secretaría de Ambiente, la distribución exige que cada municipio e institución identifique lugares adecuados, garantice el riego y asuma el mantenimiento de los árboles. Ese esquema será decisivo para que la entrega derive en una mejora sostenida de los espacios verdes y de la cobertura vegetal provincial.