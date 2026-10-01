El Ministerio de Educación de San Juan completó en el Gran San Juan la última instancia presencial del año de Modo Matemática, el eje provincial de fortalecimiento de la enseñanza de esa disciplina. La actividad reunió a docentes y equipos directivos del segundo ciclo de Primaria y del ciclo básico de Secundaria en el Colegio La Inmaculada, con la presencia de la ministra Silvia Fuentes. La continuidad del trayecto está prevista para la próxima semana en Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta.

La instancia presencial se concentró en educación estadística y patrones, contenidos que el ministerio definió como centrales para desarrollar el pensamiento matemático. Según la cartera educativa, el trabajo apunta a que los estudiantes puedan interpretar información, establecer relaciones, reconocer regularidades y argumentar a partir de conocimientos matemáticos. La capacitación forma parte de una actualización académica y pedagógica de 60 horas cátedra prevista para docentes, directivos y formadores.

Alcance provincial

La propuesta fue lanzada este año como una política provincial articulada con el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Educación, alcanza a más de 88.000 estudiantes y cerca de 2.000 docentes de 647 instituciones educativas de gestión estatal y privada. En Primaria incluye a 44.217 alumnos de 4°, 5° y 6° grado, mientras que en Secundaria llega a 44.021 estudiantes de 1°, 2° y 3° año.

La formación está a cargo de Laura Pezatti, formadora y referente nacional del Compromiso Federal por la Matemática, quien trabaja junto a los docentes en el abordaje disciplinar y didáctico de los contenidos. El ministerio señaló que el objetivo es profundizar saberes y dar mayor continuidad a la enseñanza de la Matemática entre Primaria y Secundaria. En ese marco, la ministra Silvia Fuentes sostuvo que la actualización disciplinar permite revisar prácticas y sumar herramientas para el trabajo en el aula.

Próximas instancias

Una vez concluido el recorrido en el Gran San Juan y zonas cercanas, la capacitación continuará en los departamentos alejados con la misma secuencia de formación. El despliegue territorial prevé actividades para comunidades educativas de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta. El plan provincial se organiza en cuatro líneas de acción: “San Juan en Modo Matemática ON”, “Cuidando hilos de aprendizaje”, el programa de intervención PRISMA y un Repositorio Provincial de Recursos Matemáticos Digitales.

Ese repositorio reúne secuencias didácticas, guías conceptuales y recursos interactivos, según informó la cartera educativa. La continuidad de la formación en los departamentos alejados será el próximo paso del programa, mientras el ministerio mantiene en marcha la articulación con el plan de alfabetización provincial. La variable a seguir será el alcance efectivo de esas instancias sobre las escuelas de cada departamento.