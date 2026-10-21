La Provincia gestiona US$160 millones para los tramos 1 y 3 y espera fondos nacionales para el tramo 2. La obra demandaría 36 meses y se ejecutaría por etapas certificadas.

El Gobierno de San Juan avanzó con las gestiones para licitar en simultáneo los tres tramos de la Ruta Nacional 40 Sur, una obra vial clave para la circulación y la logística provincial. El ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, expuso en la Legislatura el esquema de financiamiento previsto para concretar los trabajos.

Según explicó, los tramos 1 y 3 se financiarán con recursos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo multilateral de crédito, mientras que el tramo 2 dependerá de una transferencia de fondos nacionales para que la Provincia ejecute esa parte de la obra. Gutiérrez sostuvo que las gestiones del gobernador Orrego permitieron avanzar con ese esquema y que el objetivo es que la Provincia quede en condiciones de convocar a licitación por los tres tramos al mismo tiempo.

Financiamiento y alcance

El ministro indicó que el crédito para los tramos 1 y 3 asciende a US$160 millones y cubre el 100% de esa inversión. También precisó que contempla un plazo de devolución de 15 años, con cinco años de gracia y una tasa de interés en torno al 5%. En paralelo, señaló que el mecanismo para efectivizar la transferencia nacional destinada al tramo 2 todavía se encuentra en definición.

Gutiérrez afirmó que esos fondos son “necesarios y suficientes” para encarar la terminación del tramo 2 y remarcó que, bajo el esquema previsto, el financiamiento de la CAF quedará directamente en manos de la Provincia. Los desembolsos se realizarán contra la presentación y liquidación de certificados de obra, por lo que estarán atados al avance de los trabajos. “Mientras más rápido se haga la obra, obviamente los desembolsos van a ser más rápidos”, explicó.

Características técnicas

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, también participó de la reunión legislativa y detalló que el proyecto prevé una autopista de cuatro vías, con dos carriles por sentido y separador central. Además, incluye calles laterales y tres puentes ubicados en calle 11, calle 14 y Mediagua. De acuerdo con las estimaciones del área de Infraestructura, la ejecución demandaría 36 meses.

El Gobierno provincial enmarca esta obra dentro de una agenda más amplia de infraestructura vinculada al desarrollo productivo y minero. Gutiérrez mencionó el próximo llamado a licitación para la Ruta 20, los procesos licitatorios de Vicuña para sus propias rutas y otras obras anunciadas por la gestión de Orrego. El ministro sostuvo que el objetivo oficial es avanzar “en todos los frentes” y recordó que el crédito cuenta con un período de gracia de cinco años y medio para comenzar a devolverlo.

La definición pendiente es la forma en que Nación transferirá los recursos para el tramo 2 y el momento en que la Provincia quedará habilitada para llamar a licitación por el conjunto de la traza. Según el esquema expuesto en la Legislatura, la ejecución se irá habilitando por certificados de obra, mientras se completa la operatoria financiera de los tres tramos.