El gobernador defendió los trabajos previstos para la Ruta Nacional 40 Sur y destacó el acceso a financiamiento internacional. Sostuvo que la infraestructura vial es clave para producción, turismo e inversiones.

El gobernador Marcelo Orrego se refirió al tratamiento en la Cámara de Diputados de San Juan de las obras previstas para la Ruta Nacional 40 Sur y defendió la continuidad de los proyectos de infraestructura vial. En ese marco, sostuvo que contar con caminos en condiciones es un requisito para acompañar el crecimiento productivo y abrir nuevas oportunidades en la provincia.

En diálogo con los medios, el mandatario vinculó el debate legislativo con la capacidad de San Juan para mover su producción. “Para poder sacar nuestra producción necesitamos caminos, eso lo sabemos todos los sanjuaninos porque transitamos nuestras rutas”, afirmó. La definición apuntó a la incidencia directa que tiene la red vial sobre la logística de sectores productivos y sobre el tránsito cotidiano en la provincia.

Ruta 40 Norte y conexión regional Orrego también relacionó esa necesidad con los avances en la licitación de la Ruta 40 Norte, obra que consideró relevante para la actividad minera, la agroindustria y el turismo. Sobre la Ruta 40 Sur, destacó su conexión con el Pacífico y la necesidad de avanzar con los trabajos pendientes. En ese punto, mencionó la posibilidad de acceder a recursos nacionales para el tramo 2 y las autorizaciones vinculadas al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para los tramos 1 y 3.

El gobernador sostuvo que ese tipo de financiamiento exige determinadas condiciones económicas y fiscales. “Tener una provincia sólida en materia financiera y económica es lo que tiene San Juan, por eso accede a estos créditos, a estos empréstitos que tienen que ver con el futuro de los sanjuaninos”, expresó. La referencia ubicó la discusión en el plano presupuestario y en la capacidad provincial de sostener endeudamiento para obras de mediano y largo plazo.

Infraestructura y empleo Durante sus declaraciones, Orrego insistió en que las obras deben planificarse con anticipación para evitar que la falta de infraestructura se convierta en un límite cuando aumente la actividad económica. “Para pensar en el futuro claramente necesitamos pensar en que aquellas personas que vengan a invertir necesitan una infraestructura previa”, señaló. También afirmó que la generación de empleo forma parte de la estrategia asociada a ese esquema de desarrollo.

El mandatario agregó que la provincia debe prepararse para acompañar el crecimiento esperado en los próximos años y remarcó que la ejecución de obras requiere esfuerzo y determinación. Al repasar su gestión, que comenzó hace dos años y medio, sostuvo que su equipo buscó impulsar proyectos y oportunidades en lugar de esperar cambios automáticos. Cerró con una definición política sobre el rumbo provincial: “Los sanjuaninos tenemos un camino, yo siempre digo que a veces se elige más que un gobierno, se elige un rumbo”.