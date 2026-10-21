El arzobispo de Córdoba respaldó a quienes dicen que sus ingresos no llegan hasta fin de mes. También citó la encuesta de Zentrix que registra ese problema en el 65,3% de los consultados.

Ángel Rossi.

A tres semanas de la visita de León XIV a la Argentina, el vicepresidente primero del Episcopado, Ángel Rossi, volvió a marcar distancia con el diagnóstico social del presidente Javier Milei. La respuesta llegó luego de que el mandatario calificara de “pelotudez” la idea de que la gente no llega a fin de mes, durante una conferencia del sector energético en Neuquén. En ese contexto, el arzobispo de Córdoba defendió a quienes describen dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

Consultado en una rueda de prensa después de un acto con sindicatos de su provincia, Rossi afirmó: “Si la gente dice que no llega, es porque no llega. No creo que a nadie le dé gusto decir eso”. Luego agregó: “Los que no comen hasta la noche no es el Presidente, es la gente. Yo le creo a la gente”. Las declaraciones se produjeron en medio de una discusión pública sobre el alcance de la situación social y el modo en que el Gobierno interpreta los ingresos de los hogares.

Perfil e incidencia institucional

Rossi es jesuita, fue designado cardenal durante el papado de Jorge Bergoglio y ocupa la vicepresidencia primera de la Conferencia Episcopal Argentina, donde secunda a Marcelo Colombo. Su intervención no se limita a una opinión personal: por su cargo, integra la conducción del Episcopado y sus mensajes suelen leerse como parte de la posición institucional de la Iglesia católica frente al cuadro social. En esta oportunidad, además, vinculó la situación económica con el impacto concreto sobre la alimentación y el consumo cotidiano.

Antecedentes del planteo

La postura del arzobispo no fue aislada. Hace pocas semanas anticipó que el Papa se encontraría con una Argentina “cascoteada por la pobreza”, aunque aclaró que este Gobierno no inauguró el problema. En la misa de San Cayetano había señalado que la macroeconomía “no baja al plato de comida”, y en otra homilía habló de “sadismo de Estado” al referirse al recorte a discapacitados y jubilados. También describió a Córdoba como una provincia “media frágil”, con problemas en la línea de pobreza, y pidió acompañar a la “gente nuestra que todavía necesita ser puesta de pie”.

Contexto político y social

El calendario agrega peso a esas expresiones, porque León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y Córdoba será la única provincia del interior incluida en el recorrido. El martes 10 celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar, con feriado en la provincia. En paralelo, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva ya había advertido en el Tedeum del 25 de Mayo, ante el Presidente y su gabinete, que el país está a las puertas del “desmembramiento social”.

Datos y próximos pasos

El diagnóstico eclesiástico encontró respaldo en una encuesta de Zentrix, citada por el propio debate público, según la cual el 65,3% de los consultados afirma que sus ingresos no le alcanzan más allá del día 20. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió “más velocidad en los resultados” para que el cambio se sienta en la vida cotidiana. La discusión queda abierta en un contexto en el que la evolución de los ingresos y el consumo seguirá siendo un indicador central para medir el impacto social de la política económica.