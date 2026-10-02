El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó en los últimos días tres proyectos por USD 17.581 millones, con desembolsos en Vaca Muerta, cobre y la industria automotriz. La secuencia amplió el alcance del esquema a hidrocarburos no convencionales, minería y vehículos electrificados.

El mayor monto corresponde a Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con USD 12.240 millones para desarrollar Bajo del Choique-La Invernada, en Neuquén. A ese proyecto se sumaron Agua Rica, de Glencore, por USD 4.000 millones, y una nueva planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, por USD 1.341 millones.

Vaca Muerta y exportaciones El proyecto de Pluspetrol prevé perforar 620 pozos y construir plantas de tratamiento con sus ductos. Según los datos difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la vida útil de la iniciativa se proyecta producir 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de metros cúbicos de gas. Más del 92% de esa producción tendría como destino la exportación, con ventas externas superiores a 100.000 barriles diarios y un valor conjunto de petróleo y gas de más de USD 2.300 millones anuales. El desarrollo proyecta además más de 2.300 puestos de trabajo entre construcción y operación. GyP participa con el 10% de la iniciativa.

Cobre y logística El Comité Evaluador aprobó también el ingreso de Agua Rica, el proyecto de cobre de Glencore en Catamarca, con una inversión estimada en USD 4.000 millones. Durante los primeros dos años se prevé un desembolso de USD 771 millones, con inicio de obras en noviembre de 2027 y comienzo de operación en octubre de 2031. La producción promedio anual estimada es de 200.000 toneladas de cobre y exportaciones por USD 2.167 millones al año. El mineral sería procesado en la planta de Alumbrera, trasladado por mineraloducto hasta Tucumán y luego por tren al puerto de Rosario.

En ese caso, la construcción generaría hasta 3.500 puestos de trabajo, mientras que la operación contemplaría 1.250 empleos directos y otros 3.750 indirectos. El CEO de Glencore, Gary Nagle, vinculó el avance del proyecto con las condiciones del régimen y sostuvo durante la Argentina Week en París: “Cuando comparás la Argentina post RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, Argentina se vuelve más competitiva. El capital no conoce fronteras”.

Industria automotriz y una solicitud pendiente La tercera aprobación incorporó por primera vez a una automotriz al esquema. Toyota proyecta invertir USD 1.341 millones para construir una nueva planta en Zárate, destinada a producir un vehículo electrificado. Según los datos difundidos por el Gobierno, cerca del 70% de la producción tendrá como destino los mercados externos, con exportaciones estimadas en USD 1.280 millones anuales. La inversión prevé más de 3.600 puestos de trabajo durante la construcción y otros 2.600 empleos directos e indirectos durante la operación.

La empresa aclaró que el ingreso al régimen no equivale todavía a la decisión final de inversión y no informó un cronograma de obras ni fecha de inicio de producción. Tampoco confirmó qué modelo fabricará; versiones del sector mencionan la próxima generación de la Hilux y variantes electrificadas, mientras la automotriz mantiene en reserva su plan productivo. Toyota produce en Zárate desde 1997 y en 2025 fabricó 180.352 vehículos y exportó 142.979 unidades.

PAE pidió ingresar con Cerro Dragón En paralelo, Pan American Energy presentó una solicitud de adhesión por alrededor de USD 1.200 millones para Cerro Dragón, en Chubut. Se trata del primer proyecto presentado al RIGI específicamente para producción petrolera convencional. El plan apunta a contener el declino natural de una cuenca madura mediante técnicas de recuperación terciaria, con 22 plantas de inyección de polímeros, 100 pozos productores e inyectores, intervención de otros 600 pozos y nuevas instalaciones de superficie.

Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, afirmó que “el ingreso de este proyecto al RIGI, que es el primero para la producción convencional, será determinante para poder implementar técnicas de recuperación terciaria en zonas de menor productividad”. PAE estima que el desarrollo incorporaría 46 millones de barriles de petróleo y 30 BCF de gas natural de producción incremental, con un pico superior a 16.600 barriles diarios adicionales. Los anuncios formaron parte de la Argentina Week organizada esta semana en París, donde el Gobierno informó inversiones por alrededor de USD 27.000 millones, aunque esa cifra incluye proyectos aprobados, solicitudes en evaluación y otros anuncios de inversión directa.