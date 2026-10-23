Daniel González.

El Gobierno de Javier Milei sumó este jueves una nueva baja en su equipo económico con la renuncia de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. La salida se produjo por motivos personales y con la intención de regresar al sector privado, según reconstruyó Energy Report a partir de fuentes de su entorno. Por el momento, no se informó oficialmente quién ocupará ese lugar.

En el entorno de González señalaron que la decisión fue conversada con su familia y que también pesó el desgaste propio de la función pública. Una fuente cercana al funcionario dijo que “es la primera vez que está en el Estado” y destacó su perfil técnico y su escasa trayectoria en la política partidaria. El ex CEO de YPF había logrado, según esas mismas fuentes, un nivel de articulación relevante en la gestión de las políticas energéticas y mineras.

Continuidad del esquema En el círculo del funcionario sostienen que su salida no alterará los planes oficiales ni el funcionamiento del área. María Tettamanti y Luis Lucero seguirán en sus cargos y el equipo vinculado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continuará con su trabajo. La eventual reorganización podría darle mayor protagonismo a otras figuras de la Secretaría en el seguimiento del régimen, aunque la orientación de la política energética y minera se mantendría sin cambios.

El ministro Luis Caputo despidió al funcionario en sus redes sociales y destacó su desempeño durante la gestión. “Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!”, escribió. La despedida pública confirmó la salida de uno de los funcionarios que había ganado centralidad en la articulación de la agenda sectorial del Gobierno.

El rol en el RIGI Daniel González es licenciado en Administración de Empresas y tenía una trayectoria previa en el sector energético y empresarial. Antes de incorporarse al Gobierno nacional, se desempeñó como CEO de YPF y también como director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Su designación como secretario de Coordinación de Energía y Minería fue oficializada por el Decreto 811/2024, con vigencia desde el 28 de agosto de 2024.

Desde ese puesto, supervisaba y articulaba las políticas vinculadas con el desarrollo energético y minero, en coordinación con las secretarías específicas de ambas áreas. Su nombre quedó asociado al impulso del RIGI, que el Ministerio de Economía presenta como una de las herramientas centrales para atraer capitales al país. Al difundir su plataforma de seguimiento, la cartera informó el 11 de junio de 2026 que había 16 proyectos aprobados por u$s29.892 millones, con una estimación de 54.495 empleos directos e indirectos.

Proyectos en evaluación A esas iniciativas se sumaban 25 proyectos en evaluación, con inversiones comprometidas por otros u$s111.037 millones y un potencial de 142.168 puestos de trabajo directos e indirectos. En conjunto, la cartera alcanzaba 41 iniciativas por más de u$s140.000 millones y cerca de 197.000 empleos potenciales. El régimen abarca petróleo y gas, minería, energía eléctrica, infraestructura, siderurgia y tecnología, con proyectos orientados a ampliar producción y desarrollar infraestructura para exportar.

Esas cifras explican por qué González quedó identificado dentro del sector como “el Señor RIGI”. Sin embargo, los números oficiales reflejan proyectos aprobados o en análisis y no equivalen por sí mismos a inversiones ya ejecutadas ni a puestos de trabajo efectivamente creados. La vacante queda abierta mientras el Gobierno mantiene a la energía y la minería entre sus apuestas para atraer inversiones, incrementar exportaciones y fortalecer el ingreso de dólares a la economía argentina.