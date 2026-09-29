En Rawson, este miércoles 30 de septiembre se abrirán las inscripciones presenciales para distintos cursos gratuitos del programa Aprender, Trabajar y Producir, una iniciativa del gobernador Marcelo Orrego. La jornada se realizará desde las 10:00 en la Unión Vecinal Villa Las Rosas, ubicada en calle Castaño 209 oeste. La propuesta apunta a brindar capacitación y herramientas de autoempleo, según informó el Gobierno provincial.

La convocatoria estará a cargo del personal de la Dirección de Empleo y Formación, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Desde esa cartera indicaron que los interesados podrán acercarse para recibir información sobre las propuestas disponibles y completar la inscripción de manera presencial. La modalidad busca ordenar el acceso a los cupos y concentrar en una sola jornada la inscripción a los distintos trayectos formativos.

Oferta de capacitación

Las capacitaciones serán gratuitas y se dictarán en distintos puntos del departamento. Entre las opciones figuran Soldadura, Soldadura para Mujeres I, Herrería I, Mantenimiento Edilicio, Plomería, Electricidad I, Electricidad Industrial I, Panadería Básica, Repostería, Gastronomía I, Aire Acondicionado, Reparación de PC y Cuidado del Adulto Mayor II. El detalle de la oferta muestra una combinación de oficios tradicionales y formaciones vinculadas con servicios y asistencia técnica.

Alcance del programa

El programa Aprender, Trabajar y Producir fue presentado como una política orientada a generar herramientas de inserción laboral y autoempleo. En este caso, la inscripción presencial en Rawson funciona como instancia de acceso a cursos que pueden incidir en la empleabilidad de quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo o mejorar su formación. La propuesta también se inscribe en la estrategia provincial de capacitación laboral, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Desde la cartera provincial recomendaron a los interesados asistir con puntualidad a la sede vecinal para asegurar una vacante en el curso elegido. La jornada de inscripción será el primer paso del cronograma anunciado para Villa Las Rosas, mientras que la distribución de las capacitaciones en distintos puntos del departamento dependerá de la organización posterior de cada especialidad.