El fiscal federal solicitó ampliar la pesquisa sobre el origen de los fondos del exjefe de Gabinete y su esposa. También pidió verificar ocho direcciones de bitcoin vinculadas a operaciones previas a su función pública.

La investigación sobre el origen del patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevas medidas impulsadas por la Fiscalía Federal, que busca determinar si la explicación presentada por el exfuncionario y su defensa puede ser respaldada con documentación y otros elementos de prueba.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó reconstruir la situación económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el momento en que ambos alcanzaron la mayoría de edad. La medida apunta a conocer cómo evolucionó su patrimonio durante los años previos al período que ya estaba siendo analizado en la causa.

En el caso de Adorni, el período solicitado comienza el 28 de febrero de 1998, mientras que para Angeletti se estableció como punto de partida el 10 de octubre de 2000. La revisión se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2011 y se incorporará a las medidas que ya habían sido ordenadas desde 2012.

Contraste patrimonial

Según planteó Pollicita, el objetivo es contrastar la explicación ofrecida por la defensa, que sostiene que el capital utilizado a partir de 2014 se habría originado en ahorros familiares acumulados previamente a partir de las actividades profesionales de ambos. En ese sentido, el fiscal consideró necesario ampliar el período de análisis para establecer si esa explicación puede ser corroborada mediante la evolución económica y patrimonial del matrimonio. La medida fue solicitada, según expresó, “a fin de corroborar la justificación brindada” por la defensa.

La Fiscalía también pidió levantar el secreto fiscal para acceder a información que permita reconstruir con mayor precisión la situación económica de ambos durante el período investigado. Ese paso habilitaría a revisar datos tributarios que, en esta etapa, resultan centrales para verificar ingresos, movimientos y consistencia patrimonial. La causa, de acuerdo con lo informado, sigue orientada a contrastar la versión aportada por la defensa con documentación objetiva.

Bitcoin y claves privadas

A esto se suma una medida vinculada a las operaciones con criptomonedas. Pollicita solicitó realizar una verificación técnica sobre ocho direcciones de bitcoin que Adorni habría utilizado antes de ingresar a la función pública. Para avanzar con ese procedimiento, el fiscal pidió que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, se presente en la Fiscalía junto con el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas correspondientes a esas ocho direcciones.

Con esas medidas, la investigación busca contrastar la información aportada por la defensa con los movimientos y antecedentes económicos del exjefe de Gabinete y su esposa, ampliando el período de análisis hasta los primeros años de su vida económica activa. El avance de la causa dependerá ahora de la documentación que se incorpore y de la verificación técnica de las billeteras digitales mencionadas por la Fiscalía.