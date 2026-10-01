El diputado nacional llegó a la provincia para compartir una actividad con el senador sanjuanino. El encuentro tuvo una presencia reducida de público y se produjo luego de que Kirchner permaneciera casi dos horas demorado en un control policial de San Luis.

El diputado nacional Máximo Kirchner llegó a San Juan para protagonizar un encuentro con el senador Sergio Uñac que tuvo poca convocatoria de público.

La actividad se realizó bajo el título “Democracia, interior y participación”. Antes, el legislador recorrió una finca familiar de Pocito dedicada a la producción de tomate, ajo, pistacho, olivo y cebolla.

Sin embargo, la cantidad de asistentes fue reducida, en una jornada en la que tampoco se observó una amplia presencia de dirigentes de distintos sectores del peronismo.

La demora en San Luis

El desembarco de Máximo Kirchner en la provincia estuvo precedido por un episodio ocurrido durante su viaje desde Buenos Aires. El dirigente permaneció casi dos horas demorado en un control policial en San Luis, en el puesto limítrofe de Justo Daract.

Según se informó, Kirchner viajaba en una Honda CR-V modelo 2007 cuando, durante el procedimiento, los efectivos detectaron que el vehículo figuraba en un oficio judicial de secuestro firmado en febrero de 2019 por el juez federal Julián Ercolini.

Luego de realizar las verificaciones correspondientes, el dirigente y las personas que lo acompañaban fueron autorizados a continuar el viaje rumbo a San Juan.