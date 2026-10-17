Las cámaras del mercado de capitales reclamaron a la CNV una prórroga para ajustar sistemas y normativa. El esquema sigue previsto para el 1° de noviembre.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) tiene previsto empezar a funcionar el 1° de noviembre, según la resolución de Economía, pero las cámaras del mercado de capitales pidieron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) una prórroga de un mes para completar las adecuaciones operativas y tecnológicas. La presentación apunta a evitar que el esquema arranque con plazos que, según esas entidades, dejan poco margen para adaptar sistemas y cumplir con las exigencias regulatorias.

La solicitud fue presentada en forma conjunta por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB). Según plantearon, la reglamentación definitiva de la CNV se publicó a mediados de septiembre, mientras que la de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llegó recién el 1° de octubre. Ese desfasaje, sostuvieron, comprimió el tiempo disponible para ajustar procesos internos y plataformas.

Reglas y costos operativos El FAL prevé que los aportes patronales se canalicen a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF) administrados por entidades habilitadas. El esquema establece contribuciones del 2,5% para las empresas del universo pyme y del 1% para las grandes compañías. Las cámaras advirtieron además que, con el cronograma vigente, las entidades podrían verse obligadas a presentar un balance anual por apenas un mes de aportes, con el costo operativo que eso implica.

Límites legales El pedido de postergación tiene un límite normativo: la implementación no podría demorarse más allá de diciembre sin una intervención del Congreso, porque para extender ese plazo sería necesaria una modificación de la reforma laboral. Por el momento, las cámaras no recibieron una respuesta oficial a su planteo. En paralelo, la CAFCI también presentó una nota, aunque no respondió a las consultas de Ámbito.

Plazos y portabilidad Las entidades pidieron también extender de seis a doce meses el período de carencia del fondo, con el objetivo de dar más tiempo para armar las carteras de inversión conforme a las reglas de diversificación y a los activos habilitados. Además, señalaron que el calendario de implementación coincide con las ventanas de portabilidad previstas para junio y diciembre, mecanismo que permite a las empresas trasladar sus recursos a otro vehículo o prestador. Según su planteo, una prórroga ayudaría a ordenar la etapa inicial de funcionamiento, mientras sigue pendiente la definición de la CNV sobre el pedido de las cámaras.