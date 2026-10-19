El abogado Gregorio Dalbón pidió allanar el Banco Central y secuestrar documentación para investigar las comisiones que se habrían pagado a bancos internacionales por operaciones con el oro. La presentación se hizo en la causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el centro de las sospechas aparece el Deutsche Bank, entidad donde trabajaron Luis Caputo y Santiago Bausili.

El nuevo escrito parte del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que atribuyó un resultado negativo de USD 1.023 millones a operaciones con derivados financieros sobre el oro durante 2025. Según ese informe, USD 960,2 millones corresponden al resultado de las opciones y otros USD 62,8 millones a las primas pagadas. Ese cuadro es el que motivó el pedido de ampliar la investigación sobre el circuito financiero de las operaciones.

Documentación bajo reserva

Dalbón sostuvo que el Banco Central no entregó a la AGN la documentación necesaria para conocer las condiciones pactadas con las entidades financieras extranjeras. Por ese motivo, pidió el allanamiento y el secuestro de servidores informáticos y correos institucionales correspondientes a 2024 y 2025. La medida alcanzaría a las comunicaciones de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos.

La presentación también incorpora como denunciado a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del directorio del BCRA. A su vez, pide que se investigue la participación de Caputo, Bausili y Juan Ernesto Curutchet en la aprobación, supervisión o control de las operaciones. En paralelo, reclama que se determine cómo fue seleccionado el Deutsche Bank, qué condiciones financieras se pactaron y quiénes autorizaron el negocio.

Comisiones y alcance internacional

En publicaciones citadas en la denuncia circula una estimación superior a los USD 60 millones en eventuales comisiones, aunque esa cifra no está acreditada. Precisamente, uno de los objetivos de la investigación es establecer si existieron esos pagos, quiénes los recibieron y bajo qué conceptos. Dalbón también pidió que el Deutsche Bank informe si realizó operaciones con el Central durante 2024 y 2025, y que detalle contratos, comisiones, honorarios, márgenes y eventuales pagos a terceros.

El escrito solicita además llevar la pesquisa a Estados Unidos mediante un requerimiento a la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado de valores. El pedido apunta a establecer si hubo alertas, investigaciones o reportes vinculados con esas operaciones. También busca determinar si existieron pagos o beneficios destinados a funcionarios públicos argentinos o intermediarios, y si las transacciones pasaron por los controles internos de cumplimiento normativo de las entidades involucradas.

La controversia no se limita al resultado negativo de la cobertura, que por sí solo no prueba un delito. La cuestión central es si los instrumentos fueron contratados en condiciones razonables, si las comisiones respondieron a valores de mercado y si hubo un perjuicio indebido para el Estado. Para responder esas preguntas, Dalbón pidió designar peritos contadores y especialistas en derivados financieros, además de requerir información a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera.