El ministro de Infraestructura dijo que la Provincia espera avanzar cuando la Legislatura apruebe el financiamiento. La obra se dividirá en tres licitaciones, pero con inicio y cierre simultáneos.

El Gobierno de San Juan busca avanzar con la licitación de la obra de la Ruta Nacional 40 Sur y proyecta que los trabajos de sus tres tramos comiencen en diciembre. Así lo planteó el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, al salir de una reunión en la Legislatura provincial, donde se expusieron los detalles del proyecto y su esquema de financiamiento.

El funcionario explicó que la propuesta prevé fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para las secciones 1 y 3, mientras que para la sección 2 se gestionó ante la Nación la transferencia de los recursos correspondientes. Perea sostuvo que ese paso es central para destrabar la obra y habilitar la siguiente instancia administrativa.

Fernando Perea, ministro de Infraestructura

Esquema de ejecución

“En este primer paso se ha buscado el financiamiento CAF de la sección 1 y 3. Se ha buscado y destrabado que Nación, de una vez por todas, nos pueda transferir la sección 2 con los fondos incluidos, que eso es muy importante”, señaló Perea. Según indicó, una vez que el esquema sea tratado por la Cámara, la Provincia quedará en condiciones de avanzar con el llamado a licitación.

El ministro agregó que la planificación fue trabajada junto con equipos técnicos de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional. La modalidad prevista contempla tres licitaciones independientes, una por cada sección, aunque la intención oficial es que las obras arranquen y concluyan en simultáneo. “La idea es trabajar con tres licitaciones diferentes. Cada sección va a tener una licitación. El arranque de obra sería al mismo tiempo y la finalización de la obra al mismo tiempo”, precisó.

Características técnicas

Durante la reunión con legisladores también se abordaron las características del proyecto, los puentes previstos y los plazos de ejecución. Perea dijo que el diseño seguirá la misma línea aplicada en la Ruta 40 Norte, en Albardón. La traza contará con dos carriles por sentido de circulación, separados por un espacio central tipo New Jersey, además de banquinas pavimentadas de 2,30 metros, accesos y cruces a distinto nivel.

En relación con los cruces, el ministro indicó que la ruta pasará por encima de las calles, mientras que la circulación transversal se resolverá por debajo de la traza. Entre los puntos mencionados figuran calle 11, Cochagual y Mediagua. Consultado sobre la posibilidad de que los tres tramos arranquen en diciembre, Perea dijo que confía en que se cumplan los plazos previstos por el Gobierno provincial y que el avance dependerá del acompañamiento legislativo al proyecto.