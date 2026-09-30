El candidato de “Abogacía por la Libertad” mantendrá encuentros con profesionales y referentes libertarios este sábado 3 de octubre. La votación nacional será el 20 de octubre.

El concejal de La Libertad Avanza en Vicente López y candidato de la lista “Abogacía por la Libertad”, Luis Alberto Palomino, llegará este sábado 3 de octubre a San Juan en el marco de la campaña nacional para la elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La actividad se inscribe en una contienda que habilita el voto de abogados y abogadas con matrícula federal activa y que tendrá su jornada electoral el 20 de octubre. En ese esquema, Palomino buscará exponer los ejes de su propuesta ante profesionales del Derecho y dirigentes del espacio libertario en la provincia.

Propuesta y lista Palomino encabeza por primera vez la nómina “Abogacía por la Libertad”, una lista que se presenta con sello libertario y que, según la información difundida, reúne a profesionales y dirigentes vinculados con distintas expresiones políticas y del ámbito judicial. El candidato tiene trayectoria en el ámbito judicial y en el ejercicio profesional: fue secretario federal y secretario de Juego Comercial, integró estudios jurídicos y trabajó como abogado litigante. Actualmente preside el bloque de concejales de La Libertad Avanza en Vicente López.

La nómina se completa con Valeria Fredes, docente de la Universidad de Morón y exvicepresidenta del INTI; Martín Javier Buscemi, abogado del fuero de San Rafael, Mendoza; y Alicia María Susana Colazo, matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Desde el espacio sostienen que la propuesta apunta a representar las necesidades del ejercicio profesional y a impulsar la transformación y modernización de la estructura del Poder Judicial.

Agenda en la provincia La visita comenzará al mediodía, cuando Palomino arribe a la provincia y mantenga un encuentro con la prensa, en el que prevé referirse a temas de actualidad y a la elección del Consejo de la Magistratura. Luego, a las 13:30, está previsto un almuerzo, y a las 15:30 una reunión de trabajo con abogados y profesionales del Derecho vinculados con La Libertad Avanza en San Juan, en Tazio Resto, ubicado en Florentino Ameghino Sur 102, Capital.

Más tarde, a las 16:30, el candidato tiene prevista una visita al Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, en Sarmiento 21 Sur, Capital. Durante su paso por la provincia, abordará con profesionales locales los desafíos del ejercicio de la abogacía y la representación del sector en el Consejo de la Magistratura.

Funciones del organismo El Consejo de la Magistratura interviene en los concursos para cubrir cargos de magistrados, tramita procedimientos disciplinarios y participa en procesos vinculados con la remoción de jueces. Los representantes que resulten electos cumplirán funciones durante el período 2026-2030, por lo que la elección definirá la integración sectorial del organismo para los próximos años.