El gobernador de San Juan habló sobre la llegada del Papa a la Argentina y señaló que no tiene actividades previstas. Dijo que Nación ya trabaja en un operativo especial.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, afirmó que por el momento no tiene previsto ningún encuentro ni actividad vinculada con la posible visita del Papa a la Argentina. El mandatario habló sobre el tema durante una actividad en el Estadio Aldo Cantoni, donde se entregaron 1.852 computadoras a estudiantes de quinto grado y docentes. También señaló que el Gobierno nacional ya trabaja en un operativo especial de seguridad.

Consultado sobre el cronograma de la visita y sobre la posibilidad de que el 9 de noviembre sea declarado feriado nacional, Orrego sostuvo: "Yo creo que como todo argentino, ¿a quién le gustaría poder tener esa oportunidad de conocer al Papa?". Luego aclaró que no existe una agenda definida para ese eventual viaje y agregó: "La verdad es que no hay nada planeado sobre ese tema. Por ahora no, todavía falta un montón para la llegada del Papa".

Operativo nacional El gobernador indicó que la organización de la visita está en manos de la Nación y que ya mantuvo conversaciones con autoridades nacionales, entre ellas la ministra de Seguridad de la Nación, en el marco del Consejo Federal de Seguridad. Según dijo, se trata de "un despliegue enorme" que ya está en desarrollo. En esa línea, remarcó que San Juan acompañará las decisiones que adopte el Ejecutivo nacional.

Orrego también subrayó el alcance institucional que tendría la presencia del Pontífice en el país. "Nos atraviesa todo, que haya una figura de esta naturaleza a la Argentina no es poca cosa", afirmó. Más adelante agregó: "Me encanta que esté el Papa acá, que pueda transmitirnos un mensaje, que ese mensaje por supuesto llegue a todos los argentinos".

Entrega educativa La actividad en el Aldo Cantoni estuvo vinculada al programa de digitalización Domingo Faustino Sarmiento, Maestro de la América, Cultivando el Futuro. En esa jornada se distribuyeron 1.852 computadoras para alumnos de quinto grado de nivel primario y docentes. Orrego relacionó esa entrega con los cambios tecnológicos en la enseñanza y sostuvo que los contenidos escolares deben adaptarse a un contexto en el que ya intervienen la digitalización y la inteligencia artificial.

El gobernador agregó que la iniciativa se integra con otros programas educativos provinciales, entre ellos Comprende y Aprende, Transformar la Secundaria y Eduge, impulsados por el Ministerio de Educación de San Juan. En cuanto a la visita papal, el dato concreto que permanece abierto es la fecha efectiva del viaje y el alcance del operativo que definirá la Nación.