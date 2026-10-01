El gobernador participó del encuentro protocolar en la sede del gobierno francés y avanzó en una intensa agenda que incluye exposiciones sectoriales y reuniones bilaterales en el marco de Argentina Week.





En el marco de la trascendental cumbre de la Argentina Week en París, las miradas locales se posaron sobre los salones del emblemático Palacio del Elíseo. Allí, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a la comitiva federal, un escenario de máxima visibilidad internacional donde el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, pisó fuerte para defender los intereses estratégicos de la provincia. Con la mira puesta en las mesas de energía y minerales críticos, la participación del mandatario sanjuanino en este encuentro en la capital francesa consolida a la provincia como un actor clave ante los ojos de los inversores europeos.





Al concluir los saludos protocolares en la casa de gobierno francesa, el gobernador destacó la relevancia histórica de abrir estas puertas: “Tener la oportunidad de estar en el Palacio del Elíseo, junto al presidente Emmanuel Macron y como parte de la delegación argentina, es una oportunidad muy importante para seguir llevando a San Juan al mundo. Nuestra provincia tiene muchísimo para ofrecer. Sobre todo, oportunidades concretas para quienes quieran invertir y crecer junto a nosotros. Cada vínculo que construimos y cada puerta que abrimos afuera puede transformarse en más desarrollo, más producción y más trabajo para los sanjuaninos. Ese es nuestro objetivo: que el mundo conozca el potencial de San Juan y que ese potencial se convierta en oportunidades para nuestra gente”, dijo.





La actividad se dio en la segunda jornada de Argentina Week, el evento que organizó la Embajada Argentina en este país, y que busca captar inversiones europeas.





El mandatario sanjuanino está en París como parte de la delegación de gobernadores que acompaña al presidente Javier Milei, quien encabezó la reunión con su par francés como parte de las actividades de la gira.





La comitiva oficial en la capital francesa incluye a otros doce gobernadores provinciales, entre ellos Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Claudio Vidal, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Jorge Macri, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Raúl Jalil, Rogelio Frigerio y Rolando Figueroa. También forman parte del grupo funcionarios nacionales como Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques, Mario Lugones, Fabián Fernández, Diego Santilli y Santiago Bausili. De manera paralela a la agenda compartida, Orrego mantuvo reuniones bilaterales con otros mandatarios provinciales, ministros del gabinete nacional y empresarios del sector privado.





La agenda de trabajo en París continúa este viernes 2 de octubre con la realización de mesas plenarias sectoriales dedicadas a la Economía del Conocimiento, la Agroindustria, la Energía y la Minería.



