En Madrid, el Presidente endureció sus críticas al jefe de Gobierno español y defendió la vía diplomática sobre Malvinas. También se reunirá con referentes de Vox e Isabel Díaz Ayuso.

Javier Milei llegó este martes a Madrid para una gira de dos días que se superpone con la recta final de la campaña electoral española. En su participación en el Nueva Economía Fórum, el Presidente ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, pero descartó cualquier acción militar para recuperarlas. La agenda también incluye reuniones con dirigentes de la derecha española, en un contexto de alta tensión política con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su exposición ante empresarios y economistas, Milei profundizó sus críticas al primer ministro español, a quien calificó de