La comitiva buscará mostrar respaldo federal en una gira centrada en inversiones y desarrollo productivo. No irán mandatarios del PJ opositor ni otros aliados clave en el Congreso.

Javier Milei viajará este martes por la noche a Francia con una comitiva política integrada por trece gobernadores aliados y dialoguistas, en el marco de la Argentina Week. La actividad, de perfil económico e inversor, será utilizada por la Casa Rosada como señal de respaldo federal.

La gira tendrá una agenda centrada en inversiones, energía, minería, agroindustria, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica. En paralelo, el Gobierno buscará sostener consensos con las provincias para avanzar con su agenda parlamentaria, que incluye la eliminación de las PASO entre sus prioridades.

Los gobernadores que viajan La lista a la que accedió Infobae está integrada por Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).

La edición de París sucede a la realizada entre el 6 y el 12 de marzo pasado en Nueva York. A diferencia de aquella convocatoria, en Francia habrá diálogos con empresas de energía, minería y otros sectores industriales, según la organización que trabajó desde principios de año con el embajador en París, Ian Sielecki.

Ausencias y lectura política No viajarán los seis gobernadores identificados con la oposición peronista: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Tampoco estarán otros mandatarios que suelen ser relevantes para el Gobierno en votaciones clave: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Poggi (San Luis).

La ausencia de esos nombres deja una foto política parcial del vínculo que la Casa Rosada busca exhibir en esta etapa. Según la lectura oficial, la Argentina Week funcionará como vidriera internacional y, al mismo tiempo, como plataforma para reforzar la relación con un grupo de gobernadores que puede incidir en el Congreso.