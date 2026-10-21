En Madrid, el Presidente criticó al jefe del Gobierno español, defendió su gestión y volvió a reclamar por Malvinas. También habló de la emigración argentina y de la relación con España.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, en el inicio de su gira por España. Allí calificó al dirigente socialista como “impresentable dictador” y vinculó las crisis económicas argentinas con las políticas del socialismo.

“España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó Milei ante los asistentes. En ese tramo, el Presidente enmarcó la emigración argentina en las sucesivas crisis económicas y responsabilizó al socialismo por ese proceso.

El mandatario también defendió la situación actual de la Argentina y sostuvo que su Gobierno trabaja para generar condiciones que permitan el regreso de quienes emigraron y la permanencia de los jóvenes en el país. Para respaldar ese planteo, mencionó cifras sobre la proporción de jóvenes que, según dijo, manifestaban deseos de irse durante administraciones anteriores. Aseguró que el indicador rondaba el 45% durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, subió al 55% con Mauricio Macri y superó el 70% durante la gestión de Alberto Fernández.

Indicadores y discurso oficial

En contraste, Milei afirmó que actualmente ese porcentaje se ubica en el 25% y continúa descendiendo. “Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que nuestros jóvenes se quieran quedar en el país”, sostuvo el mandatario. La referencia quedó planteada como parte de su exposición política en el exterior y no fue acompañada en el discurso por una verificación independiente de esos datos.

El Presidente profundizó sus cuestionamientos con un llamado directo contra el socialismo en España. “Hay que sacar a los socialistas a patadas”, expresó, al tiempo que definió al país europeo como “la cuna del liberalismo”. La agenda de la visita incluye reuniones con referentes de la derecha española, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, y autoridades de Vox.

Malvinas y política exterior

Durante la misma exposición, Milei también se refirió al reclamo argentino por las Islas Malvinas. Reiteró que la Argentina buscará recuperar la soberanía por la vía diplomática y descartó una intervención militar. Además, advirtió que las empresas que hagan negocios en el archipiélago no podrán operar en Vaca Muerta. En ese marco, sostuvo que la ocupación británica en las islas “es un riesgo para la región”, al ligar el reclamo soberano con la política exterior y energética del país.