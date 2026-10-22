El Presidente reconoció dificultades y defendió el rumbo económico. Dijo que la pobreza bajó desde el inicio de su gestión.

El presidente Javier Milei defendió este jueves la marcha de la economía y sostuvo que, pese a reconocer dificultades e indicadores negativos, “la foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”. Lo hizo en declaraciones a Radio Rivadavia, en el día de su cumpleaños.

El mandatario afirmó que “hay un 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70” y agregó: “Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos”. Con esa formulación buscó contrastar la situación actual con el inicio de su gestión y defender el rumbo económico adoptado por el Gobierno.

Cuestionamientos a mediciones En la misma entrevista, Milei volvió a cuestionar a “los operadores”, en referencia a los periodistas, y a “los encuestadores mentirosos”. También desestimó el análisis sobre las personas que no llegan a fin de mes y lo calificó como “una frase efectista que no guarda asidero con la realidad”.

Para justificar su postura, planteó: “Si el día 20 te quedas sin dinero, ¿Cómo estás 10 días sin comer ni beber? y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene”. Luego insistió en que “nadie niega que haya pobreza ni indigencia, pero son muchos menos de los que había antes”.

Lectura política Las definiciones del Presidente se inscriben en un contexto de persistencia de problemas de ingresos y consumo, que el propio jefe de Estado admitió al hablar de dificultades económicas. Al mismo tiempo, su exposición buscó sostener que los indicadores sociales habrían mejorado respecto del momento inicial de su administración. La evolución de la pobreza y del ingreso disponible seguirá siendo una variable central para evaluar el impacto de la política económica en los próximos meses.