La iniciativa para modificar la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobada con cambios y deberá volver a Diputados. Patricia Bullrich defendió el proyecto como una herramienta para cuidar la moneda.

El presidente Javier Milei respaldó en redes sociales la aprobación en el Senado de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y afirmó: “COMIENZA EL FIN DE LA INFLACIÓN. VLLC!”. La iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, fue aprobada con cambios y deberá regresar a Diputados para su revisión.

La posición de Bullrich La senadora había comunicado en X la aprobación del proyecto y sostuvo que la ley apunta a “cuidar el valor de nuestra moneda” y “el esfuerzo de cada argentino”. También señaló que el texto tiene “un nombre técnico”, pero que su alcance es preservar el valor de la moneda como resguardo del ingreso y del ahorro.

En su mensaje, Patricia Bullrich contrapuso la reforma con el uso de la emisión monetaria para financiar campañas electorales. Además, planteó como objetivo “construir un país sin inflación, donde los sueldos rindan y los ahorros no pierdan valor”. El respaldo presidencial se limitó a reproducir esa línea y a asociarla con el inicio del fin de la inflación.

Trámite legislativo La aprobación en el Senado no cerró el recorrido parlamentario del proyecto. Al haber sido sancionado con modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados para que ese cuerpo acepte o rechace los cambios introducidos. Ese paso definirá si la reforma queda sancionada o si requiere una nueva discusión entre ambas cámaras.

La discusión se inscribe en el debate sobre el rol del BCRA, la emisión monetaria y la estabilidad de precios. En ese marco, la iniciativa busca modificar la Carta Orgánica del organismo, aunque el contenido final dependerá de la instancia legislativa pendiente en Diputados.