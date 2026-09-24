El presidente Javier Milei afirmó ante empresarios e inversores en el Economic Club de Nueva York que, si su Gobierno es reelecto en 2027, la Argentina tendrá en 2028 “el mejor año económico de la historia”. La exposición se dio en un ámbito orientado a captar interés del capital privado y a presentar la hoja de ruta oficial para los próximos años. En ese marco, el mandatario sostuvo que las inversiones en Vaca Muerta, la minería y la agroindustria “se van a acelerar dramáticamente”.

Proyección oficial

El jefe de Estado también dijo que al país llegarán capitales vinculados a nuevas actividades y afirmó que la economía lleva 27 meses de crecimiento sostenido. Según su exposición, el ritmo actual “cuadruplica” el promedio histórico argentino, aunque no precisó en ese tramo qué serie estadística utilizó como base de comparación. La formulación apunta a respaldar el programa económico oficial con indicadores de expansión y con la expectativa de mayor ingreso de fondos privados.

Empleo y crédito

En otro pasaje, Milei sostuvo que durante su gestión se crearon 500.000 puestos de trabajo netos y atribuyó el aumento de la mora financiera a la expansión reciente del crédito. Esa cifra quedó planteada como parte de su balance de gestión ante el auditorio empresario, sin una desagregación sectorial en la intervención citada. La referencia al crédito introduce además un elemento relevante para el sistema financiero, porque la mora refleja la proporción de préstamos con incumplimiento de pagos.

Regulación de inteligencia artificial

El Presidente también retomó su postura sobre la inteligencia artificial y reiteró que “no va a regular” esa tecnología de manera preventiva. Al mismo tiempo, planteó que trabaja en un marco jurídico con no regulación preventiva, un esquema de responsabilidad limitada para empresas que operen con agentes de inteligencia artificial y beneficios fiscales. En términos regulatorios, la propuesta busca definir reglas de funcionamiento y de asignación de responsabilidades para un sector en expansión, aunque no se detallaron plazos ni proyecto legislativo concreto.

Clima político

Sobre el cierre, Milei cuestionó al peronismo y al kirchnerismo, y sostuvo que cuando gobiernan fuerzas no peronistas el Partido Justicialista intenta impedir cambios permanentes. También afirmó: “Para el año que viene tenemos estabilidad asegurada”, y agregó que su espacio podría convertirse en “el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno de la democracia”. La variable política que queda abierta es la elección de 2027, de la que el mandatario hizo depender el escenario económico que proyectó para 2028.