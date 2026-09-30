El Presidente encabezará en París el Argentina Week y se reunirá con Emmanuel Macron. También hablará por videoconferencia en el Coloquio de IDEA.

El presidente Javier Milei iniciará este miércoles en París una agenda centrada en la promoción de inversiones, con la apertura del Argentina Week y una reunión con su par francés Emmanuel Macron. La actividad se desarrollará mientras el mandatario también participará de manera virtual en el 62° Coloquio de IDEA, que se realiza en Mar del Plata.

Según pudo averiguar Agencia Noticias Argentinas, el avión ARG01 despegó este martes a las 22:10 desde Aeroparque y tenía previsto una escala técnica en Gran Canaria este miércoles a las 12:09 hora local, equivalente a las 7:09 de Buenos Aires. La escala se estimó en una hora y media o dos, antes del tramo final hacia la capital francesa.

Agenda empresarial

Tal como confirmaron fuentes oficiales y la organización, el jefe de Estado hablará por videoconferencia en el coloquio empresario desde París a las 18:30, en el cierre de la primera jornada del encuentro de IDEA. El lema de esta edición es “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, y la exposición estará centrada en el panorama económico argentino.

El Argentina Week se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año, después del realizado en Nueva York en marzo. La jornada inaugural tendrá lugar en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde Milei será el orador principal y será presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Comitiva y sectores

El programa inicial incluirá exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También integrarán la comitiva la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el canciller Pablo Quirno. La agenda priorizará energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional.

Según la organización, durante las jornadas se abordarán proyectos de gas, Vaca Muerta y producción de urea, además de paneles sobre litio, cobre y minerales críticos. Entre las figuras internacionales confirmadas figuran Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía; Sultan Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos; y Claudio Descalzi, CEO de Eni, quienes integrarán el bloque dedicado a Argentina LNG junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Además de funcionarios y gobernadores, la representación argentina incluirá directivos de compañías como Pan American Energy, Pampa Energía, Globant, Adecoagro, Cresud y Aeropuertos Argentina. Entre los gobernadores confirmados figuran Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La gira dejará como próximos hitos la exposición en la OCDE y la reunión con Macron en el Palacio del Elíseo.