Una encuesta de la Universidad de San Andrés muestra que Javier Milei tiene un nivel de aprobación idéntico al que tenía Mauricio Macri a esta altura de su mandato. La medición corresponde a la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que la casa de estudios realiza de manera mensual. El dato ubica al Gobierno en una fase de estabilización de sus índices, aunque sin señales de recuperación sostenida.

Según la ESPOP, la aprobación de la gestión nacional se ubica en 36 por ciento y la desaprobación en 60 por ciento, sin cambios significativos respecto de septiembre. Dentro de ese universo, apenas 14 por ciento dice que aprueba mucho la gestión de Milei, mientras que la desaprobación total alcanza el 48 por ciento. La encuesta no informa en este tramo variaciones metodológicas y marca, más bien, una persistencia de los niveles de evaluación pública.

Comparación con Macri

La UdeSA destacó que la aprobación de Milei coincide exactamente con la que registraba Macri en el mismo mes de su mandato, cuando atravesaba la corrida cambiaria iniciada en abril de 2018. El antecedente importa porque, según el propio registro citado, Macri no consiguió la reelección después de haber marcado ese nivel de aprobación. La comparación no supone una proyección electoral automática, pero sí ubica al actual presidente en un punto de referencia político que la serie de la universidad ya había medido en otro ciclo de gobierno.

En la imagen personal, la positiva de Milei subió un punto en el último mes y se ubicó en 34 por ciento, con 60 por ciento de negativa. La mejor posicionada en esta medición fue Patricia Bullrich, con 36 por ciento de positiva y 54 por ciento de negativa. Ese cuadro sugiere que, aun con diferencias internas en las valoraciones, no aparece una mejora generalizada en la percepción de las principales figuras del oficialismo.

Escenario electoral

En el plano de intención de voto, 26 por ciento de los consultados dijo que votaría a La Libertad Avanza si las elecciones presidenciales fueran hoy, mientras que 24 por ciento se inclinó por el peronismo. La incertidumbre sigue siendo alta: 26 por ciento respondió que no sabe o no contesta. La medición deja abierto el impacto que esa dispersión puede tener sobre el escenario de 2027, en un contexto en el que la encuesta ubica a las dos principales fuerzas en empate técnico dentro del margen que muestra el relevamiento.