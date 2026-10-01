El presidente Javier Milei fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, junto a una comitiva integrada por gobernadores argentinos, entre ellos el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego.

La reunión se realizó en el marco de la agenda presidencial en Francia, donde Milei participó de Argentina Week París en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y expuso ante empresarios. Ese ámbito reunió a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales y representantes del sector privado en una misma actividad institucional.

Gobernadores presentes Entre los gobernadores que asistieron estuvieron Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Juan Pablo Valdés, de Corrientes y Jorge Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Junto al Presidente estuvieron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. La presencia de esa delegación marcó el carácter político e institucional de la visita, con participación simultánea de la Casa Rosada, las provincias y el empresariado.

Delegación empresarial La comitiva empresaria estuvo integrada, entre otros, por Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Martín Varsavsky, Mariano Bosch, José Luis Manzano, Manuel Antelo, Alejandro Elsztain y Francisco de Narváez. Además, antes del encuentro en el Elíseo, Milei visitó Los Inválidos, el complejo arquitectónico que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército.